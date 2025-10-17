Liceul Bolintineanu nu prezintă risc de colaps în urma exploziei din Sectorul 5

Structura blocului este din beton armat cu pereți prefabricați confecționați din panouri mari, cel mai probabil cu rosturi monolitizate. Planșele sunt din beton armat, astfel că specialiștii nu se pot pronunța momentan dacă sunt realizate din elemente prefabricate sau turnate monolit.

În ce privește Liceul Dimitre Bolintineanu, structura de rezistență e realizată din cadre de beton armat cu planșee de beton armat.

În urma inspecției vizuale s-au constatat avarii reduse la nivel structural, singurul element ce s-a observat a fi afectat fiind stâlpul de beton armat în care a fost proiectat panoul de perete provenit din clădirea vecină.

Astfel, aici nu există risc de colaps. S-au constatat avarii la nivelul parapeților de zidărie, ferestrelor și plafoanelor suspendate.