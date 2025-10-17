Primarul sectorului 4: Suntem alături de familiile afectate de explozia din Rahova

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că autoritățile sunt alături de victimele exploziei din Rahova, Sector 5, și asigură sprijin uman, logistic și material. Poliția Locală și Asistența Socială sunt pregătite să intervină pentru a ajuta sinistrații.

„Suntem cu toții alături de familiile greu încercate de deflagrația produsă în această dimineață, în cartierul Rahova, la vecinii noștri din Sectorul 5. Comunicăm în permanență cu colegii de la Sectorul 5, precum și cu cei de la Primăria Capitalei și vom acorda tot sprijinul uman, logistic și material de care va fi nevoie”, scrie pe Facebook Daniel Băluță.

El precizează că angajații de la Poliția Locală Sector 4 și cei de la Asistență Socială sunt pregătiți să vină în ajutor.

După explozia produsă pe Calea Rahovei, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat că administrația locală s-a mobilizat pentru a sprijini comunitatea afectată și autoritățile din Sectorul 5.

Numărul persoanelor decedate în explozia de la blocul din Sectorul 5 a ajuns la trei. Autoritățile au anunțat că, până la această oră, sunt 17 persoane rănite, 12 din bloc.