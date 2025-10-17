Prefectul Capitalei anunță măsurile luate după explozia din Calea Rahovei

„Ca prefect al Capitalei, am convocat de urgență Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, care a aprobat astăzi un set de măsuri imediate pentru sprijinirea persoanelor afectate de explozia produsă la imobilul din Calea Rahovei nr. 317”, a spus Nistor.

Potrivit acestuia, imobilul va fi evacuat complet, iar accesul este interzis până la finalizarea expertizei tehnice privind stabilitatea clădirii.

Persoanele evacuate vor fi cazate temporar în regim hotelier. „Cazare temporară pentru persoanele evacuate: în regim hotelier, pe perioada weekendului, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București; de luni, relocarea în apartamente închiriate prin Direcția Situații de Urgență a PMB”.

Locatarii vor primi hrană, apă potabilă, produse de igienă și îmbrăcăminte. Primăria Sectorului 5 va evalua și înregistra persoanele afectate, inclusiv statutul juridic al locuințelor.

„ISU București-Ilfov asigură securizarea perimetrului, supravegherea și sprijinul tehnic pentru expertiza structurală. A fost creat un punct de comandă și de informare în vecinătatea blocului, coordonat de ISU. Toate persoanele afectate de explozie sunt rugate să se prezinte la acest punct”.

Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală asigură ordinea publică, iar ASSMB, DSP și SABIF oferă asistență medicală de urgență și consiliere psihologică.

„Cursurile Liceului Dimitrie Bolintineanu vor trece în regim online pentru o săptămână”, a mai precizat prefectul.