Noi imagini cu momentul exploziei. Trei bărbați au fost surprinși într-o parcare din apropierea "Blocului groazei"

Noi imagini cu momentul exploziei. Trei bărbați au fost surprinși într-o parcare din apropierea "Blocului groazei"

Vineri, 17 octombrie 2025, o explozie produsă într-un bloc din cartierul Rahova a provocat moartea a trei persoane – printre victime aflându-se și o tânără de 24 de ani însărcinată – și rănirea altor 13. Deflagrația, de o intensitate puternică ce a fost înregistrață și de sistemele seismice in Cpaitală, a afectat și clădirea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, situată în imediata apropiere.
Gabriel Negreanu
17 oct. 2025, 15:42

Noi imagini cu momentul exploziei au fost obținute de publicația Gândul. Cu doar câteva secunde înainte de explozie, trei bărbați se aflau în parcarea din spate a unui bloc învecinat.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cu aceștia sunt luați prin surprindere de explozia puternică.

Deflagrația s-a produs la ora 08:49:16, conform camerei de înregistrat ( de menționat este că unele camere pot avea defazări). Alarmele mașinilor s-au declanșat, iar cei trei bărbați din imagini sunt aproape fără reacție, neînțelegând ce s-a întâmplat în imediata lor vecinătate.

Mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături după explozia devastatoare care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din București. MEDIAFAX a intrat în posesia unei filmări sfâșietoare cu un bărbat, aflat sub mormanul de beton de la etajul5, care le cerea salvatorilor, prin semne făcute cu mâna, să îi acorde ajutor.

Până la acest moment, autoritățile au declarat că trei persoane, printre care și o gravidă, au decedat în urma exploziei, iar alte

Explozia a afectat întregul imobil, fiind înregistrate pagube semnificative la apartamentele situate între etajele 1 și 7, precum și la scările învecinate. De altfel, și Liceul Teoretic aflat în imediată vecinătate a blocului a avut de suferit din cauza suflului puternic al exploziei.