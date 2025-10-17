Bilanțul victimelor exploziei din Rahova. Trei persoane au decedat, alte 15 sunt în spital

Alte șapte persoane aflate în Centrul de asistență constituit în incinta Liceului Bolintineanu au fost asistate de catre echipajele medicale pentru atacuri de panică, fără a fi transportate la spital.

Explozia din Calea Rahovei a afectat întregul imobil, fiind înregistrate pagube semnificative la apartamentele situate între etajele 1 și 5, precum și la scările învecinate. Liceul Teoretic aflat în imediată vecinătate a blocului a avut de suferit din cauza suflului puternic al exploziei.

Sinistrații vor primi tot felul de ajutoare precum apă, mâncare și obiecte de igienă personală. De asemenea, cei care au rămas fără acte vor primi de urgență cărți de identitate temporare.