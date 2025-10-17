IGSU a prezentat cronologia evenimentelor înainte de explozia din Rahova

Cronologia comunicată de IGSU, așa cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI, este următoarea:

16 octombrie 2025, ora 08:22: Apel la numărul unic de urgență 112 privind miros puternic de gaz la locația menționată

16 octombrie 2025, ora 08:29: Un echipaj ISUBIF ajunge la fața locului și confirmă sesizarea. Pompierii opresc alimentarea cu gaze și solicită intervenția echipelor operatorului de distribuție. Echipajul rămâne la fața locului pentru asigurarea măsurilor din competența, până la sosirea echipajului operatorului de distribuție a gazelor

16 octombrie 2025 – 17 octombrie, ora 09:08: Până la momentul producerii exploziei, nu au mai fost înregistrate alte sesizări la 112 privind situația din imobilul respectiv.

17 octombrie 2025, ora 09:08: S-a produs explozia.

„Dorim să ne exprimăm compasiunea pentru victimele tragediei și familiile acestora”, au transmis reprezentații IGSU.

Explozia a provocat pagube semnificative, mai multe apartamente devenind inutilizabile, iar locatarii fiind evacuați. Ancheta privind cauzele incidentului este în desfășurare.