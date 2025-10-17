David, despre liceul afectat de explozie: Sperăm că în două săptămâni putem remedia

„Un corp nu a fost afectat, cel puțin aparent, celălalt a fost serios afectat. Dar în acest moment și în timp ce ne discutăm au loc aceste lucruri pe care le descriu. Comitetul pentru Situații de Urgență analizează ce se va întâmpla și cu activitatea educațională. Foarte probabil se va propune suspendarea activității educaționale cu prezență fizică. În urma acestui demers școala ar trebui să propună trecerea în online pentru săptămâna viitoare. Fiindcă este vorba de a face reparații, acolo a evaluat sălile, a evaluat clădirile. Și cel mai probabil de săptămâna viitoare activitatea educațională va fi online. După aceea urmează săptămâna de vacanță. Și trebuie să sperăm că în cele două săptămâni se vor putea corecta acolo lucrurile și copiii să revină cu prezență fizică”, a spus David, la Digi24.

Porivit ministrului, dacă aceste metode nu vor funcționa, vor căuta alte formule după cele două săptămâni.

„Ar fi un termen scurt până vom reuși să preluăm procesul cu prezență fizică, activitatea online. Sau să găsim alte spații temporare până când sălile se vor repara. Și toate analizele vor arăta că clădirile sunt sigure pentru copii”, a mai spus David.

Ministrul a precizat că „din corpul A, din 23 de săli, 15 sunt afectate. Deci am în spate bucăți de cărămizi care au ajuns din bloc în școală, 500 de lucruri acolo. Și repet, și pentru celălalt corp pe clădire, de corpul B, deși aparent nu este afectat, vrem să facem o analiză, ca nu cumva să se fi schimbat ceva în structura, în aspectele de rezistență ale clădirii”.