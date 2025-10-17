2.9 milioane lei ajutor financiar de la Primărie pentru persoanele afectate de explozia din Rahova

Suma, provenită din fondul de rezervă bugetară al Municipiului București pentru anul 2025, va fi folosită pentru asigurarea cazării temporare, plata chiriilor pe termen nedeterminat, precum și pentru asistență socială și umanitară de urgență, care include hrană, materiale sanitare, produse de igienă și consiliere psihologică pentru persoanele afectate.

„Am convocat de urgență ședința Consiliului General pentru a putea interveni imediat și concret în sprijinul oamenilor rămași fără locuințe. Este o prioritate umanitară”, a declarat primarul general Stelian Bujduveanu.

Implementarea și monitorizarea măsurilor vor fi asigurate de Primăria Capitalei, prin direcțiile de specialitate, în colaborare cu autoritățile locale și serviciile de urgență.

Explozia, produsă vineri dimineață într-un bloc de locuințe din Calea Rahovei, a provocat pagube semnificative, mai multe apartamente devenind inutilizabile, iar locatarii fiind evacuați. Ancheta privind cauzele incidentului este în desfășurare.