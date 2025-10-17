Bujduveanu: nimeni nu va rămâne fără locuință indiferent cât va dura

Primarul interimar a anunțat că vineri seara peste 200 de persoane au fost înregistrate în documentele Primăriei și urmează să fie transportate la hotel. Autoritățile au decis ca în weekend sinistrații să stea la hotel astfel încât procedura să fie rapidă. Toate cheltuielile vor fi asigurate de Primărie, iar de luni sinistrații vor fi mutați în apartamente.

Autoritățile estimează că între 400 și 500 de persoane ar putea avea nevoie de cazare.

„Începând de luni punem la dispoziție apartamente pentru a sta pe termen mediu și lung. (…) Nimeni nu va rămâne fără locuință indiferent cât va dura, o locuință mobilată”, a adăugat Stelian Bujduveanu.

Sinistrații vor primi tot felul de ajutoare precum apă, mâncare și obiecte de igienă personală. De asemenea, cei care au rămas fără acte vor primi de urgență cărți de identitate temporare.