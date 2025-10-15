SUA intenționează dublarea ajutorului acordat Argentinei, la 40 de miliarde de dolari

Aceasta sumă s-ar adăuga la linia de credit de 20 de miliarde de dolari pe care Trezoreria SUA a promis-o președintelui argentinian Javier Milei și guvernului său luna aceasta pentru a consolida moneda națiunii sud-americane aflată în prăbușire.

„Lucrăm la o facilitate de 20 de miliarde de dolari care ar completa linia noastră de swap, cu bănci private și fonduri suverane care, cred, s-ar concentra mai mult pe piața datoriei”, a declarat miercuri reporterilor secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. El a numit-o „o soluție pentru sectorul privat” și a spus că „multe bănci sunt interesate de aceasta și multe fonduri suverane și-au exprimat interesul”.

La o întâlnire de marți la Casa Albă cu Milei, președintele republican Donald Trump a declarat că administrația sa dorește să-și ajute „vecinii” cu pachetul de ajutor, dar a sugerat și că banii ar putea fi retrași dacă partidul lui Milei nu ar câștiga alegerile intermediare din 26 octombrie.