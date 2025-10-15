Blocajul administrativ din SUA pune în pericol traficul aerian

Șeful unui grup care reprezintă mai multe companii aeriene din SUA a cerut oprirea crizei care a început în urmă cu peste două săptămâni, potrivit Reuters. El a invocat îngrijorări cu privire la presiunea tot mai mare cu care se confruntă controlorii de trafic aerian care lucrează neplătiți.

„Trebuie să se oprească acum, pentru că în fiecare zi care trece, presiunile devin mai mari, riscurile devin mai mari”, a declarat, într-un interviu, Chris Sununu, CEO al Airlines for America.

Este vorba despre un important grup comercial care reprezintă transportatorii American Airlines (AAL.O), Delta Air Lines (DAL.N) și United Airlines (UAL.O).

„Suntem din ce în ce mai aproape de acei controlori de trafic aerian care simt pur și simplu presiuni financiare”, a adăugat Sununu.

Republicanii și democrații nu reușesc să ajungă la un consens privitor la aprobarea bugetului. Blocajul guvernamental a paralizat activitatea multor instituții federale, iar mulți funcționari au rămas fără venituri. De asemenea, au fost suspendate programe esențiale și au fost făcute concedieri.