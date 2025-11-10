Au dat Franța și Regatul Unit pe România și Republica Moldova: traficul aerian din Estul Europei, evoluție spectaculoasă în 2025

Traficul aerian din Europa de Est a înregistrat cele mai mari creșteri în luna septembrie, potrivit datelor ACI Europe. România se numără printre liderii regionali, cu un avans de 11,1% față de anul trecut, iar Republica Moldova a consemnat o evoluție spectaculoasă, de +45,5%, una dintre cele mai mari din întreaga Europă.

Creșteri importante s-au înregistrat și în Slovacia, Polonia și Slovenia. În schimb, unele state din vestul și nordul continentului au raportat scăderi, printre care Estonia, Letonia, Islanda, Franța și Regatul Unit, unde traficul de pasageri a fost sub nivelul din 2024.

„Septembrie a confirmat încă o dată reziliența generală a traficului de pasageri, consolidând tendința pozitivă observată pe timpul verii”, a declarat directorul general al ACI Europe, Olivier Jankovec.

În ansamblul Europei continentale, creșterea a fost de 3,6%, iar traficul internațional (+4,3%) a continuat să se extindă mai rapid decât cererea internă (+1%). În al treilea trimestru, care cuprinde lunile de vârf ale sezonului estival, traficul de pasageri în Europa a crescut cu 3,9%, sub nivelurile din primul (4,5%) și al doilea trimestru (4,6%), scrie EFE.

Țările cu cele mai mari creșteri

Cele mai mari creșteri ale traficului aerian au fost înregistrate în Slovacia (+14,7%), Polonia (+13,2%), Slovenia (+13,1%), România (+11,1%) și Malta (+10,5%). Scăderi s-au înregistrat în Estonia (-5,8%), Letonia (-5,1%), Islanda (-4,9%), Franța (-1%) și Regatul Unit (-0,3%).

Dintre marile piețe, Germania a condus creșterea cu +3,2%, urmată de Spania (+2,5%) și Italia (+1,7%).

În restul Europei, aeroporturile au înregistrat creșteri excepționale, în special în Republica Moldova (+45,5%), Bosnia și Herțegovina (+18%), Georgia (+15,6%), Uzbekistan (+15%), Muntenegru (+10,9%) și Turcia (+10,6%).

Cele mai aglomerate aeroporturi

Dintre marile aeroporturi, cel din Istanbul a raportat cea mai mare creștere a traficului (+28,1%), fiind totodată și cel cu cel mai mare volum de pasageri, urmat de Londra-Heathrow și Paris-Charles de Gaulle.

În ceea ce privește traficul de mărfuri, acesta a crescut cu 4,3% în septembrie, situându-se cu 17,6% peste nivelurile de dinaintea pandemiei. Dintre principalele zece aeroporturi de marfă din Europa, s-au remarcat creșterile din Liège (+14,3%), Madrid (+9,4%) și Köln (+2,6%).