Blocajul guvernamental din SUA: Mii de zboruri anulate, traficul aerian redus cu peste 10%

Administrația Federală a Aviației a anunțat miercuri că a luat măsura extraordinară de a reduce traficul aerian cu 10% pe 40 de piețe „cu volum mare” începând de vineri dimineață, pentru a menține siguranța călătoriilor, deoarece controlorii de trafic aerian prezintă semne de presiune în timpul blocajului guvernului.

Reducerea ar putea afecta mii de zboruri la nivel național, deoarece FAA dirijează peste 44.000 de zboruri zilnic, inclusiv zboruri comerciale de pasageri, avioane cargo și aeronave private. Agenția nu a identificat imediat ce aeroporturi sau orașe ar fi afectate, dar a declarat că restricțiile vor rămâne în vigoare atât timp cât este necesar.

„Nu am cunoștință în cei 35 de ani de experiență pe piața aviației să fi avut o situație în care să luăm astfel de măsuri”, a declarat administratorul FAA, Bryan Bedford, într-o conferință de presă.

Controlorii de trafic aerian au lucrat neplătiți de la începutul restricțiilor de circulație, pe 1 octombrie, iar majoritatea au fost de serviciu șase zile pe săptămână, efectuând în același timp ore suplimentare obligatorii. Unii dintre ei au fost concediați din cauza frustrării, au luat alte locuri de muncă sau nu au avut bani pentru îngrijirea copiilor sau combustibil, iar lipsa de personal în unele ture a dus la întârzieri de zbor pe mai multe aeroporturi din SUA .