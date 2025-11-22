Zborurile deasupra Venezuelei devin riscante pe fondul tensiunilor cu SUA

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a avertizat piloții să adopte măsuri suplimentare de siguranță atunci când zboară în spațiul aerian al Venezuelei, invocând deteriorarea climatului de securitate și intensificarea activității militare în regiune, potrivit Newsweek.

Avertizarea, publicată vineri, precizează că amenințări nespecificate „ar putea reprezenta un risc potențial pentru aeronave la toate altitudinile”, afectând atât avioanele aflate în zbor, cât și pe cele la sol.

Avertismentul vine pe fondul extinderii prezenței militare americane în apropierea Venezuelei

Atenționarea are loc în contextul intensificării presiunilor exercitate de administrația Trump asupra președintelui venezuelean Nicolás Maduro, pe care Washingtonul nu îl recunoaște drept lider legitim.

În ultimele luni, armata SUA a desfășurat misiuni cu bombardiere în apropierea coastei Venezuelei, unele simulând scenarii de atac, și a mobilizat grupul de luptă al portavionului USS Gerald R. Ford în zona Caraibelor.

Este cea mai amplă prezență militară americană în apropierea Venezuelei din ultimele decenii.

Operațiunile antidrog amplifică volatilitatea regională

Pe lângă manevrele militare, forțele americane au intensificat operațiunile împotriva rețelelor maritime de trafic de droguri.

De la începutul lunii septembrie, loviturile SUA asupra unor ambarcațiuni mici din Caraibe și Pacificul de est au provocat peste 80 de decese, alimentând temerile privind o escaladare suplimentară.

Mary Schiavo, fost inspector general al Departamentului Transporturilor, a declarat că astfel de avertizări FAA sunt obișnuite în contexte instabile, dar a îndemnat piloții să le trateze cu seriozitate, subliniind că alerta poate indica fie riscuri din partea Venezuelei, fie iminenta desfășurare a unor noi operațiuni americane.

Schimb de replici dure între Washington și Caracas

Oficialii americani descriu operațiunile din zonă ca parte a luptei împotriva cartelurilor de droguri și a „narco-teroriștilor”.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a reiterat că Maduro „subminează securitatea regională”, în timp ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, a afirmat că SUA au informații precise privind țintele vizate.

Maduro, într-un interviu acordat CNN pe 13 noiembrie, a condamnat intervențiile militare americane, cerând „Gata cu războaiele veșnice. Gata cu războaiele nedrepte”.

Avertizarea FAA va rămâne în vigoare timp de 90 de zile.