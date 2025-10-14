Javier Milei face o vizită la Casa Albă. Argentina va primi ajutor financiar de la SUA

Președintele ultraliberal al Argentinei, Javier Milei, urmează să fie primit marți la Casa Albă de aliatul său ideologic, Donald Trump, pentru a pecetlui ajutorul american anunțat în urmă cu câteva zile. Ajutorul reprezintă o gură de oxigen atât pentru economia argentiniană, cât și pentru președintele său, ambii aflați în dificultate cu două săptămâni înainte de alegerile parlamentare parțiale, potrivit Le Figaro.

Trezoreria SUA a anunțat joi un ajutor financiar sub forma unui swap valutar bilateral de 20 de miliarde de dolari și a unei intervenții directe a americanilor pe piața valutară pentru a cumpăra și susține moneda peso sub presiune, reducând rezervele Băncii Centrale a Argentinei. Anunțurile și promisiunile din SUA au avut deja un efect de creștere asupra monedei argentiniene.

Președinția argentiniană nu a oferit detalii despre vizita lui Milei în SUA. Sprijinul american vine într-un moment critic pentru Javier Milei. Pe 26 octombrie, acesta se va confruntă cu alegeri intermediare, care vor determina ce sprijin va avea Milei în următorii doi ani de mandat pentru programul dur de reformă.