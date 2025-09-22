Statele Unite promit sprijin financiar pentru Argentina: „Toate opțiunile de stabilizare sunt pe masă”

Scott Bessent a spus luni că „toate opțiunile de stabilizare sunt pe masă” pentru a sprijini Argentina, precizând că mai multe detalii vor fi disponibile după întâlnirea programată marți între președintele argentinian Javier Milei și Donald Trump, potrivit Reuters.

„Aceste opțiuni pot include, printre altele, linii de swap, achiziții directe de valută și cumpărarea de datorie guvernamentală denominată în dolari americani prin intermediul Fondului de Stabilizare a Schimburilor al Trezoreriei”, a scris Bessent pe X.

Argentina, care are un acord cu Fondul Monetar Internațional, caută sprijin pentru politicile sale economice într-un moment de tensiuni puternice pe piețele financiare, după ce partidul de guvernământ a pierdut alegerile în provincia Buenos Aires.

Președintele Javier Milei, alături de ministrul Economiei, Luis Caputo, ministrul de Externe, Gerardo Werthein, și alți oficiali, urmează să se întâlnească luni, la Washington, cu Kristalina Georgieva, directorul general al FMI.

După anunțul lui Bessent, obligațiunile argentiniene în dolari au urcat puternic: titlurile cu scadența în 2035 s-au apreciat cu peste trei cenți pe dolar, cea mai mare creștere din aprilie, și au trecut de pragul de 51 de cenți, potrivit Bloomberg.