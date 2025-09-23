Oamenii de știință au descoperit un dinozaur din Argentina cu un os de crocodil în gură

Noua specie avea probabil aproximativ 7 metri lungime și făcea parte dintr-un grup misterios de dinozauri numit megaraptorani. Aceștia cutreierau în urmă cu milioane de ani actuala America de Sud, Australia și părți din Asia, diferențiindu-se treptat în specii distincte.

Megaraptoranii erau cunoscuți pentru craniile lor alungite și „ghearele uriașe și foarte puternice”, a explicat Lucio Ibiricu de la Institutul Patagonian de Geologie și Paleontologie, membru al echipei de descoperire.

Încă nu este clar cum vânau aceste creaturi și unde se situează pe linia evolutivă, mai ales pentru că fosilele recuperate până acum sunt incomplete.

Într-un nou studiu, cercetătorii au anunțat că au scos la iveală fragmente de craniu, precum și oase de braț, picior și coadă din formațiunea stâncoasă Lago Colhué Huapi, în Patagonia. Ei au observat trăsături unice ale acestor oase care i-au făcut să realizeze că ar putea fi vorba de o specie nouă.

Cel mai recent membru al clanului megaraptoran, numit Joaquinraptor casali, „umple un gol major, oferind unul dintre cele mai complete schelete descoperite până acum”, a declarat prin e-mail Federico Agnolin, de la Muzeul Argentinian de Științe Naturale Bernardino Rivadavia. Agnolin nu a fost implicat în cercetarea publicată marți în revista Nature Communications.

Creatura a trăit probabil între 66 și 70 de milioane de ani în urmă, foarte aproape de momentul dispariției dinozaurilor, și avea cel puțin 19 ani la moarte, deși oamenii de știință nu știu ce a cauzat sfârșitul ei.

Un os de picior din față, presat între maxilarele dinozaurului și aparținând unei rude antice a crocodililor, ar putea oferi indicii despre dieta sa și despre dacă era sau nu prădătorul de vârf al câmpiilor preistorice umede.

Ibiricu a numit noul dinozaur în memoria fiului său, Joaquin. Deși Joaquin era foarte mic și nu apucase să dezvolte o pasiune pentru dinozauri, Ibiricu consideră totuși că ar fi apreciat să fie numit după unul.

„Toți copiii iubesc dinozaurii, așa că probabil ar fi fost și el un fan”, a spus el.