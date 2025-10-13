Premieră. Nuclearelectrica exportă pentru prima dată combustibil nuclear. FPCU Feldioara livrează dioxid de uraniu către Argentina

Potrivit companiei, FPCU Feldioara a câștigat o competiție internațională și a început deja procesarea octoxidului de uraniu pentru a produce dioxidul de uraniu necesar centralelor nucleare argentiniene care utilizează reactoare de tip PHWR. Contractul acoperă necesarul de combustibil nuclear pentru o perioadă de un an.

„Faptul că livrăm, în premieră, materie primă nucleară către un alt stat care operează reactoare PHWR reprezintă o mândrie și o performanță pentru Nuclearelectrica și filiala sa FPCU Feldioara. Acest succes confirmă calitatea și competitivitatea producției românești”, a declarat Cosmin Ghiță, director general al Nuclearelectrica.

La rândul său, Agafiel Gelu Mărăcineanu, director general al FPCU Feldioara, a subliniat că această realizare marchează începutul unei noi dimensiuni internaționale pentru ciclul combustibilului nuclear românesc: „Ne dorim să extindem rețeaua de furnizare și să oferim industriei nucleare din România o nouă perspectivă globală”.

Achiziția activelor de procesare de la fosta Sucursala CNU Feldioara a fost finalizată la 28 decembrie 2022, fiind o decizie strategică a Nuclearelectrica pentru a consolida ciclul integrat al combustibilului nuclear românesc și pentru a susține funcționarea optimă a FCN Pitești și a CNE Cernavodă.

După operaționalizarea unității în 2023, fabrica Feldioara a obținut toate autorizările necesare și a devenit complet funcțională. Astăzi, la doi ani de la preluare, Nuclearelectrica exportă combustibil nuclear către Argentina, un pas esențial pentru consolidarea reputației României pe piața internațională a energiei nucleare.