Premieră. Nuclearelectrica exportă pentru prima dată combustibil nuclear. FPCU Feldioara livrează dioxid de uraniu către Argentina

S.N. Nuclearelectrica S.A. anunță o premieră istorică pentru industria nucleară românească: filiala sa, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, va livra combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu către Argentina, marcând primul export internațional de acest tip realizat de România.
13 oct. 2025

Potrivit companiei, FPCU Feldioara a câștigat o competiție internațională și a început deja procesarea octoxidului de uraniu pentru a produce dioxidul de uraniu necesar centralelor nucleare argentiniene care utilizează reactoare de tip PHWR. Contractul acoperă necesarul de combustibil nuclear pentru o perioadă de un an.

„Faptul că livrăm, în premieră, materie primă nucleară către un alt stat care operează reactoare PHWR reprezintă o mândrie și o performanță pentru Nuclearelectrica și filiala sa FPCU Feldioara. Acest succes confirmă calitatea și competitivitatea producției românești”, a declarat Cosmin Ghiță, director general al Nuclearelectrica.

La rândul său, Agafiel Gelu Mărăcineanu, director general al FPCU Feldioara, a subliniat că această realizare marchează începutul unei noi dimensiuni internaționale pentru ciclul combustibilului nuclear românesc: „Ne dorim să extindem rețeaua de furnizare și să oferim industriei nucleare din România o nouă perspectivă globală”.

Achiziția activelor de procesare de la fosta Sucursala CNU Feldioara a fost finalizată la 28 decembrie 2022, fiind o decizie strategică a Nuclearelectrica pentru a consolida ciclul integrat al combustibilului nuclear românesc și pentru a susține funcționarea optimă a FCN Pitești și a CNE Cernavodă.

După operaționalizarea unității în 2023, fabrica Feldioara a obținut toate autorizările necesare și a devenit complet funcțională. Astăzi, la doi ani de la preluare, Nuclearelectrica exportă combustibil nuclear către Argentina, un pas esențial pentru consolidarea reputației României pe piața internațională a energiei nucleare.