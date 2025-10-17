Șeful MApN a făcut o vizită la MOBEX și a anunțat o analiză completă a exercițiului

Ministrul a subliniat că exercițiul implică toate instituțiile statului cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, inclusiv Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, IGSU, SRI și Administrația Națională a Penitenciarelor.

„Este un exercițiu în care au atribuții toate instituțiile statului pe apărare, ordine publică și securitate: Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, SRI, Administrația Națională a Penitenciarelor. Dacă ați văzut diferențe în această săptămână în realizarea acestui program este pentru că fiecare dintre aceste instituții are obiective specifice. MApN a ales să facă trierea, pregătirea în interiorul cazărmii. Niciuna din cozi nu a fost la Ministerul Apărării. Și nici metrul de croitorie. În unitățile MApN, oamenii au primit tot echipamentul și exercițiile s-au desfășurat conform planului”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Oficialul a anunțat că Statul Major al Apărării va efectua o analiză completă a exercițiului, urmând ca miercuri să fie prezentate concluziile și eventualele îmbunătățiri necesare.

Starea rezervei militare

Ministrul a explicat că astfel de exerciții au loc periodic pentru a verifica starea rezervei militare și pentru a permite rezerviștilor să se familiarizeze cu noile proceduri și echipamente. După edițiile din 2024, desfășurate în mai multe județe, anul acesta programul a inclus Teleorman, Giurgiu, Olt, Sibiu, Mureș, iar în prezent — București și Ilfov.

„Am să o spun direct: există propagandă rusă care împinge anumite narative și vrea să denigreze Armata Română. Rusia încearcă să creeze stres și panică în România. Am văzut acest tip de acțiuni și în alte țări NATO”, a precizat Moșteanu.

Ministrul a adăugat că media de vârstă a rezerviștilor este de 48 de ani, motiv pentru care este esențial ca Parlamentul să adopte rapid legea voluntarilor în termen, care ar permite cetățenilor români între 18 și 35 de ani să participe, pe bază de voluntariat, la un program de pregătire militară de bază de până la patru luni.