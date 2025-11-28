Ionuț Moșteanu a demisionat pe fondul cererilor unor lideri USR de retragere a sprijinului politic

UPDATE: Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat vineri demisia din funcție, printr-o postare pe Facebook, în care afirmă că face acest pas „cu asumare și respect față de Armata Română”.

Moșteanu a precizat că a discutat decizia cu președintele României, cu premierul, cu președintele USR și cu colegi din partid. „Le mulțumesc pentru susținere și încredere”, a scris acesta.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Mai mulți lideri ai USR intenționează să ceară, în ședința Biroului Național programată vineri la ora 12.00, retragerea sprijinului politic pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în urma scandalului privind diploma sa de licență, au declarat surse din partid pentru G4Media.

Potrivit acelorași surse, liderii USR vor solicita ca președintele formațiunii, Dominic Fritz, să introducă pe ordinea de zi votul privind sprijinul politic acordat ministrului. O astfel de decizie ar duce la plecarea lui Moșteanu din Guvern.

„ Ionuț Moșteanu nu vrea să demisioneze, iar Dominic Fritz ar vrea ca subiectul să treacă pe sub radar. Dar nu poate evita să pună subiectul pe ordinea de zi a ședinței”, a declarat un lider din USR pentru G4Media, sub protecția anonimatului.

Scandalul CV-ului lui Ionuț Moșteanu

O anchetă publicată de Libertatea prezintă detalii despre CV-urile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, din perioada în care ocupa funcții în Ministerul Transporturilor și în companii de stat.

La acel moment, aceste posturi cereau studii superioare pentru a fi eligibil de poziția respectivă. În primul CV din acea perioadă apărea o diplomă de la Universitatea Athenaeum, instituție care a comunicat că Moșteanu „nu a fost niciodată student” acolo.

Documentul respectiv era singura dovadă de studii superioare prezentată atunci.

Investigația arată că, ulterior, ministrul a modificat CV-ul și a trecut studii la Bioterra, cu finalizare în 2015. Libertatea a mai precizat că diploma nu figura în documentele oficiale din perioada în care Moșteanu ocupa funcții publice și că ziarul nu a primit o copie a acesteia.