Gândul: Scandalul CV-ului lui Ionuț Moșteanu: Document intern USR arată cum trebuie apărat ministrul Apărării în spațiul public

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, este apărat de colegii din USR cu explicaţii şi mantre. Acesta este acuzat că ar fi încălcat legea, folosindu-se de un CV fals, în care a inserat studii pe care nu le avea în realitate, la Universitatea Athenaeum.

Gândul a obținut un document intern al USR cu punctajul de comunicare și prezintă, în exclusivitate, „indicațiile scenice” pe care trebuie să le respecte membrii USR care apar la televizor sau postează pe social media.

Colegii din USR n-au pierdut timpul şi au sărit în apărarea lui Moşteanu, fiecare a primit sarcina să elucideze semnele de întrebare care apar pe marginea erorilor din CV-ul ministrului.

În documentul intern transmis, este specificat cum trebuie să arate parcursul educaţional al acestuia, care trebuie rostogolit în spaţiul public de colegi:

„Parcurs educaţional onest: Admitere în 1992 la Automatică, pe locul 45, Munca începută în anul 2 a făcut imposibilă finalizarea acestei facultăţi. Ulterior, a început o altă facultate, însă diploma nu a fost o prioritate, deoarece joburile private şi antreprenoriatul nu au cerut-o. Diploma de licenţă a obţinut-o în 2015 la Universitatea Biotera-facultatea de Inginerie şi management Agroturistic.”

De asemenea, erorile din CV sunt motivate prin faptul că a folosit un şablon luat de pe net, în care s-au strecurat nişte erori peste care nu şi-a mai aruncat niciun ochi de verificare, deşi funcţia vizată era una destul de importantă.

Erorile din CV: Într-un CV redactat în 2016, în grabă, pe un model descărcat de pe internet, a rămas o eroare materială regretabilă, care nu a fost observată la momentul respectiv. Acea greşeală este recunoscută deschis şi pentru aceasta Ionuţ Moşteanu şi-a prezentat şi scuze”.

Cei de la USR au şi câteva propoziţii explicative, în caz de „context suplimentar”.

De-a lungul a 20 de ani, Ionuţ Moşteanu a căpătat experienţă în companii româneşti şi multinaţionale, antreprenoriat, cu dezvoltare profesională continuă. A intrat în administraţia publică în 2015 ca şi consilier la un salariu modest. În 2017, a aprofundat filosofia politică prin pregătirea oferită de valeriu Nicolae şi ulterior prin transcrierea la masterul PPE./ Ipocrizie maximă din partea PSD care îl acuză pe ministrul Moşteanu că nu a terminat o facultate de prestigiu: Eduard Bachide-secretar de stat la Ministerul Apărării pus de PSD a terminat tot Biotera. Robert Negoiţă şi Florin Pandele, ambii primari ai PSD, au obţinut diplome la Universitatea Biotera.”

În cazul în care va veni vorba despre „integritatea şi munca” ministrului, au pretătit şi aici câteva cuvinte pentru contraatac.

„Cariera lui Ionuţ Moşteanu nu a deşpins de „locuri călduţe” sau datorii publice, ci a fost construită prin muncă, adaptare şi responsabilitate. În cei 30 de ani de activitate, s-au demonstrat consecvent puterea de muncă, spiritul de echipă, buna colaborare profesională şi capacitatea de a lua decizii curajoase. Aceste valori sunt puse în continuare în slujba statului”, este concluzia colegilor de partid cu privire la activitatea lui Ionuţ Moşteanu, aşa cum reiese din documentul transmis de USR.

Iar la final, ca totul să iasă cum şi-au propus şi ca să atragă energia Universului asupra reuşitei demersului lor, au transmis şi o mantră care trebuie invocată de cei de la USR.

„Miza alegerilor de la Bucureşti, fie mergem mai departe pe drumul început de Nicuşor dan, fie pierdem tot ce am câştigat în ultimii patru ani”.

Moşteanu şi-ar fi falsificat studiile pentru un post de „consilier la un salariu modest„

Ionuț Moșteanu a ocupat funcţia de consilier al ministrului Transporturilor şi a fost membru în două Consilii de Administrație – la Tarom şi la Administrația Porturilor Maritime Constanța – în condiţiile în care nu avea nici studii de specialitate şi nici cei 5 ani de vechime ceruţi de lege.

Şeful MApN a scris în CV-ul de la acea vreme că a absolvit o universitate privată, Athenaeum, a cărei diplomă a fost eliminată ulterior din biografiile oficiale. Universitatea, la rândul ei, a emis un răspuns oficial din care reiese că nu l-a avut niciodată student pe Moșteanu.

Neconcordanțe peste neconcordanțe

Ionuț Moșteanu a intrat în politică în decembrie 2015, cu opt luni înainte de înființarea USR, care se întâmpla în august 2016. Acesta spune că i-a scris ministrului Transporturilor, la acea vreme, Dan Costescu, că vrea să ajute. Spune că a avut o discuţie de 30 de minute cu acesta, iar de a doua zi a şi fost angajat în calitate de consilier.

Pe amândoi îi lega pasiunea pentru motociclete şi pentru concursurile moto. Numai că legea cerea ca un consilier de ministru şi membru în CA să aibă studii superioare.

Potrivit legii, „consilierii sunt funcționari publici de execuție, clasa I, conform Legii nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, articolul 14, alineatul 1 („Sunt funcţionari publici de execuţie din clasa I persoanele numite în următoarele funcţii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora”).

Conform legii respective, actualizată prin Legea nr. 251/2006, „clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă”.

Moşteanu a spus la vremea respectivă că a absolvit Universitatea Athenaeum, deşi instituţia neagă că l-ar fi avut student.

În replică, Moșteanu a publicat astăzi o diplomă de inginer, obținută în septembrie 2015 la altă facultate, Bioterra, dar eliberată abia trei ani mai târziu, în 2018.

O altă neconcordanță se referă la durata studiilor. Dacă, în CV, ministrul a trecut 3 ani, între 1996 și 1999, pe diplomă durata studiilor apare ca fiind de 5 ani.

Istoria lui Moșteanu

În mai 2016, Moșteanu a fost numit secretar de stat în respectivul minister (decizia de numire nr. 199 din 31 mai 2016). Din această funcție, a fost eliberat la cerere în octombrie 2016.

În iulie 2016, noul ministru al Transporturilor, Petru Sorin Bușe, propus tot de PNL, solicita premierului Cioloș să aprobe numirea lui Moșteanu ca membru în Consiliul de Administrație la Societatea de Telecomunicații CFR S.A.

Moşteanu a deținut și funcția de membru în CA al Administrației Porturilor Maritime Constanța și în CA al TAROM SA. Numirile acestea au fost făcute cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor de selecție ale noilor membri în conducerea acestor societăți.

Decizia de numire a lui Moșteanu în CA al TAROM a fost dată în februarie 2016, după cum am precizat mai sus. Prin OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă în întreprinderile publice, capitolul II, secțiunea 1, articolul 5, alineatul 2, se impunea obligativitatea studiilor superioare pentru membrii CA: „Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani”.

Moșteanu, ca membru în CA al TAROM SA, a declarat în CV că are diplomă în Management de la Universitatea Athenaeum.

În iunie 2016, Legea 111/2016, pentru aprobarea și modificare OUG 109/2011, renunța la această condiție a diplomei universitare. Membrii în CA numiți de autoritatea tutelară trebuiau să aibă doar „cel puțin 5 ani de experiență în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome”.

Cu alte cuvinte, actualul ministru al Apărării, a fost în ilegalitate din 25 februarie 2016, când a fost numit în CA al TAROM, până în 1 iunie 2016, când a fost publicată Legea 111/2016 în Monitorul Oficial. Timp de trei luni, Moșteanu a ocupat funcţii pentru care nu îndeplinea două criterii esenţiale din lege.

Perioadă în care a şi încasat indemnizație, conform declarațiilor de avere.

Ministrul Mediului îşi apără colegul

Întrebată, joi, despre situația colegului său de partid, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat: „Ionuţ Moşteanu a putut să-şi pună diploma. Da, a venit asumat şi a explicat toate lucrurile. A dat toate detaliile. Mai important este ce s-a făcut în ultimul timp la Ministerul Apărării şi dacă este să ne uităm numai la cum au fost gestionate fonduri uriaşe, mai ales pe Programul SAFE, ne dăm seamă că este nevoie acolo de competenţă şi este competenţă”.

Aceasta a mai spus că oamenii care vor să facă reforme sau care vor să schimbe lucrurile în bine pentru România vor fi atacaţi.