STB: Mai multe linii deviate din cauza exploziei din Rahova au fost restabilite

„Funcționarea liniilor 32, 139, 226, 232 și 484 a fost reluată pe traseele de bază la ora 12:35. Rămâne în continuare modificat traseul liniei 220”, a comunicat STB.

Anterior, Societatea de Transport București a anunțat devierea temporară a mai multor linii de tramvai și autobuz, în urma exploziei produse vineri dimineață într-un bloc din Sectorul 5.

Singura modificare care rămâne în vigoare este cea a liniei 220, care continuă să circule pe un traseu deviat.

Societatea de Transport București recomandă călătorilor să urmărească în timp real actualizările privind eventualele modificări de traseu pe pagina oficială de X, fostul Twitter.