Franța: Viitorul fermelor de bovine este în pericol

Franța: Viitorul fermelor de bovine este în pericol

Autoritățile franceze au declarat că viitorul fermelor de bovine este în pericol după apariția Dermatozei Nodulare Contagioase pentru prima dată în Europa Occidentală, potrivit Reuters.
Radu Mocanu
17 oct. 2025, 15:22, Economic

Annie Genevard, ministrul Agriculturii din Franța, a anunțat că au fost detectate trei focare de infecție în comunele La Bastide, Oms și Valmanya, în apropierea graniței cu Spania.

Ca urmare a răspândirii virusului, Genevard a anunțat o interdicție asupra comerțului de bovine de 15 zile, subliniind: „Ne aflăm într-un moment critic. Este esențial să ne menținem eforturile pentru a proteja efectivul de bovine francez”.

După o scădere semnificativă a focarelor la sfârșitul lunii august, datorită unei campanii de vaccinare în masă, numărul cazurilor a crescut din nou în est și s-a extins în sud-vestul Franței, autoritățile investigând o posibilă legătură cu focarele din Spania.

Boala extrem de contagioasă provoacă leziuni cutanate și scăderea producției de lapte, iar măsurile luate pentru controlarea virusului vor afecta economia.

Franța se confruntă și cu Bolii Limbii Albastre, iar Italia și Spania au raportat și ele cazuri de Dermatoză Nodulară Contagioasă.