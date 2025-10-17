Franța: Viitorul fermelor de bovine este în pericol

Annie Genevard, ministrul Agriculturii din Franța, a anunțat că au fost detectate trei focare de infecție în comunele La Bastide, Oms și Valmanya, în apropierea graniței cu Spania.

Ca urmare a răspândirii virusului, Genevard a anunțat o interdicție asupra comerțului de bovine de 15 zile, subliniind: „Ne aflăm într-un moment critic. Este esențial să ne menținem eforturile pentru a proteja efectivul de bovine francez”.

După o scădere semnificativă a focarelor la sfârșitul lunii august, datorită unei campanii de vaccinare în masă, numărul cazurilor a crescut din nou în est și s-a extins în sud-vestul Franței, autoritățile investigând o posibilă legătură cu focarele din Spania.

Boala extrem de contagioasă provoacă leziuni cutanate și scăderea producției de lapte, iar măsurile luate pentru controlarea virusului vor afecta economia.

Franța se confruntă și cu Bolii Limbii Albastre, iar Italia și Spania au raportat și ele cazuri de Dermatoză Nodulară Contagioasă.