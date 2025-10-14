Iran: Doi cetățeni francezi au fost condamnați pentru spionaj

Potrivit sentinței emise marți de organele juridice iraniene, cei doi cetățeni francezi au fost condamnați în baza unor acuzații multiple, inclusiv „spionaj în favoarea serviciilor de informații franceze”, „colaborare cu regimul sionist” și „complot împotriva securității naționale”.

Primul inculpat a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea serviciilor franceze, 5 ani pentru complot împotriva securității naționale și 20 de ani de detenție în exil pentru „cooperarea cu serviciilor de informații cu regimul sionist”.

Al doilea inculpat a fost condamnat la 10 ani pentru spionaj în favoarea serviciilor franceze, 5 ani pentru conspirație împotriva securității naționale și 17 ani pentru „complicitate în cooperarea cu serviciile de informații cu regimul sionist de ocupație”.

Potrivit Reuters, Cécile Kohler și partenerul ei, Jacques Paris, sunt singurii doi cetățeni francezi cunoscuți ca fiind deținuți în Iran, fiind arestați încă din 2022 sub acuzații de spionaj, întrucât un tânăr franco-german de 18 ani, a fost eliberat în decursul anului după ce a fost achitat în cazul său de spionaj.