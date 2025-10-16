Franța condamnă sentințele pronunțate împotriva cetățenilor săi în Iran pentru presupus spionaj

„Ambii au fost condamnați arbitrar marți la pedepse foarte lungi cu închisoarea. Acuzațiile aduse împotriva lor, oricare ar fi acestea, sunt complet nefondate. Solicităm eliberarea lor imediată”, a transmis Pascal Confavreux, purtător al Ministerului de Externe de la Paris.

Marți, o instanță din Iran i-a condamnat pe cei doi cetățeni francezi la zeci de ani de închisoare pentru acuzații multiple.

Primul inculpat a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea serviciilor franceze, 5 ani pentru complot împotriva securității naționale și 20 de ani de detenție în exil pentru „cooperarea cu serviciilor de informații cu regimul sionist”.

Al doilea inculpat a fost condamnat la 10 ani pentru spionaj în favoarea serviciilor franceze, 5 ani pentru conspirație împotriva securității naționale și 17 ani pentru „complicitate în cooperarea cu serviciile de informații cu regimul sionist de ocupație”.

Autoritățile franceze susțin că Kohler și Paris sunt încarcerați la închisoarea Evin, în condiții similare torturii și că nu beneficiază de protecție consulară corespunzătoare. Autoritățile de la Teheran au respins acuzațiile.