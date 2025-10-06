Spania: Bovinele vor fi sacrificate pentru a limita prima epidemie de boala pielii nodulare

Franța și Italia au fost deja afectate de această boală și au înregistrat împreună aproximativ 143 de focare de la sfârșitul lunii iunie, potrivit datelor furnizate de autoritățile franceze.

Focarul din Spania a fost depistat într-o fermă cu 123 de juninci de lapte din Castello d’Empuries, Girona, după ce trei animale au prezentat simptome pe 1 octombrie, a precizat Ministerul Agriculturii din Spania într-un comunicat, potrivit Reuters.

Dermatoza nodulară, o boală virală transmisă prin înțepături de insecte și răspândită în Africa de Nord, provoacă leziuni cutanate și reduce producția de lapte la bovine. Nu prezintă risc pentru oameni, dar duce adesea la interdicții comerciale și pierderi economice.

În consecință, autoritățile implementează măsuri de control, inclusiv sacrificarea tuturor animalelor din ferma afectată. Două ferme asociate sunt, de asemenea, investigate, ceea ce ridică la peste 1.200 numărul total de animale vizate.

Autoritățile spaniole au restricționat mișcarea bovinelor într-o zonă de 20 de kilometri în jurul focarului pentru a încerca limitarea răspândirii bolii și au instituit o zonă de supraveghere de 50 km, a mai precizat ministerul.

De asemenea, în Franța a fost instituită o zonă de supraveghere în apropierea graniței cu Spania, au anunțat autoritățile franceze.