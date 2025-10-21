Spania interzice exporturile de bovine pe fondul unei epidemii de Dermatoză Nodulară Contagioasă

Dermatoza Nodulară Contagioasă este o boală foarte contagioasă care provoacă bățici și scade producția de lapte a animalelor. Boala nu afectează oamenii , însă duce frecvent la restricții comerciale și pierderi economice semnificative.

„Am suspendat temporar exporturile de animale vii pentru a preveni răspândirea bolii; Franța a luat măsuri similare”, a spus ministrul Agriculturii, Luis Planas.

Focarul a fost descoperit la o fermă cu 123 de vite de lapte în apropiere de Girona, în nord-estul țării, după ce trei animale au prezentat simptome de la începutul lunii octombrie.