Olanda avertizează alegătorii să nu lase inteligența artificială să le spună cu cine să voteze la parlamentare

„Chatbot-urile cu IA oferă o imagine extrem de distorsionată și polarizată a peisajului politic olandez”, a avertizat autoritatea de protecție a datelor într-un studiu publicat marți.

„Avertizăm să nu se utilizeze chatbot-urile cu IA pentru sfaturi de vot, deoarece funcționarea lor nu este transparentă și verificabilă”, a declarat Monique Verdier, vicepreședinta autorității, într-un comunicat.

Ea a solicitat dezvoltatorilor de chatbot-uri să „împiedice utilizarea sistemelor lor pentru sfaturi de vot”, potrivit Politico.

Alegătorii olandezi vor alege un nou parlament pe 29 octombrie.

Ce a arătat un experiment

Autoritatea olandeză pentru protecția datelor a realizat un experiment privind modul în care partidele erau prezentate în sfaturile de vot oferite de patru chatboti diferiți, printre care ChatGPT de la OpenAI, Gemini de la Google, Grok de la Elon Musk și Le Chat de la French Mistral AI.

Autoritatea a creat profiluri care corespundeau diferitelor partide politice (pe baza unor instrumente olandeze verificate de asistență la vot), după care a cerut chatbotilor să ofere sfaturi de vot pentru aceste profiluri.

Profilurile alegătorilor de stânga și de orientare progresistă „au fost îndreptate în mare parte către partidul GreenLeft-Labor” condus de fostul vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, în timp ce alegătorii de dreapta și de orientare conservatoare „au fost îndreptate în mare parte către PVV”, partidul de extremă dreapta condus de Geert Wilders, care în prezent conduce în sondaje.

Partidele de centru au fost foarte puțin reprezentate în sfaturile de vot, chiar dacă aceste partide erau reprezentate în mod egal în profilurile alegătorilor furnizate chatbot-urilor.

OpenAI, Google și Mistral au semnat toate codul de practică al UE pentru cele mai complexe și avansate modele de IA, în timp ce compania-mamă a Grok, xAI, a semnat doar anumite părți ale acestuia.

În conformitate cu codul, aceste companii se angajează să abordeze riscurile care decurg din modelele lor, inclusiv riscurile pentru drepturile fundamentale și societate.

Autoritatea olandeză a susținut că chatbot-urile care oferă sfaturi de vot ar putea fi clasificate ca sisteme cu risc ridicat în conformitate cu Legea UE privind IA, pentru care un set separat de norme va începe să se aplice de la jumătatea anului viitor.