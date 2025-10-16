Ministrul Educației: Ghid de utilizare a inteligenței artificiale pentru școli, în următoarele săptămâni

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a anunțat, la Digi24, că în „una-două săptămâni” școlile vor primi un ghid pentru utilizarea inteligenței artificiale în învățământul preuniversitar.

Ministrul a mai spus că ghidul va ajuta la înțelegerea modului, de către elevi, în care se poate folosi inteligența artificială.

„Cum să folosești inteligența artificială, nu doar focalizată pe rezultat, focalizată și pe pașii care te duc la rezultat. Deci cum să folosești inteligența artificială pentru a fi un plus și nu un minus”, a declarat Daniel David.

El a mai precizat că „este extraordinar de bine” că există „o conștientizare a acestei probleme venită din partea elevilor”.

„Noi avertizăm asupra acestui lucru de mai mulți ani. Profesorii sunt conștienți de acest lucru. Dar este o situație problematizată chiar de către elevi, ceea ce este un lucru extraordinar de bun”, a explicat el.

„Tehnologia, inclusiv inteligența artificială, nu este bună sau rea în sine, ci devine mai bună sau mai proastă în funcție de cum o utilizăm. Nu ne oprește nimeni când folosim sistemul de inteligență artificială pentru a rezolva o problemă”, a mai declarat David.