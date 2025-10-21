Cum arată planul lansat de Bruxelles pentru a dubla prezența tinerilor agricultori până în 2040: agricultura, sector esențial pentru UE

În acest context, Comisia Europeană a prezentat marți o strategie de regenerare generatională a sectorului agricol, care stabilește o foaie de parcurs „pentru sprijinirea tinerilor agricultori și atragerea unui număr mai mare de persoane în sectorul agricol”, scrie 20minutos.

Strategia urmărește dublarea proporției tinerilor agricultori în UE până în 2040, astfel încât agricultorii tineri și noi să reprezinte aproximativ 24% din totalul agricultorilor europeni, potrivit explicațiilor Bruxelles-ului.

Pentru atingerea acestui obiectiv, Comisia va recomanda statelor membre, în special celor care sunt în urmă, să investească cel puțin 6% din cheltuielile agricole în măsuri care promovează regenerarea generatională, cu posibilitatea mobilizării de resurse suplimentare.

Strategia include și elaborarea de strategii naționale pentru regenerarea generatională în agricultură până în 2028, în care se vor aborda obstacolele existente și se vor defini măsuri de sprijin specifice, pe baza recomandărilor Comisiei.

„Se așteaptă ca statele membre să raporteze periodic progresele realizate. În ansamblu, aceste eforturi vor asigura un sector agricol durabil, rezilient și atractiv pentru viitor”, concluzionează Executivul comunitar.

Cinci axe fundamentale

Strategia stabilește cinci direcții principale pentru stimularea regenerării generaționale în agricultura europeană: accesul la terenuri, finanțare, formare profesională, condiții de viață decente în mediul rural și sprijin pentru succesiune.

Pentru progresul în aceste domenii, Comisia propune măsuri concrete, precum un pachet de instalare în cadrul viitoarei Politici Agricole Comune (PAC), care va include o primă unică de până la 300.000 de euro pentru facilitarea instalării tinerilor agricultori.

De asemenea, se propune o mai bună orientare a fondurilor în favoarea lor și colaborarea cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru crearea de garanții și subvenții de dobândă care să îmbunătățească accesul la credit.

Se prevede și crearea unui Observator European al Terenurilor pentru a crește transparența în proprietatea și disponibilitatea terenurilor, precum și integrarea regenerării generaționale în Semestrul European, prin reforme în domeniul pensiilor și transferul exploatațiilor care să favorizeze succesiunea.

Strategia include, de asemenea, participarea tinerilor în programul Erasmus pentru Tineri Antreprenori, promovarea vieții rurale și a egalității de gen, precum și cofinanțarea serviciilor de înlocuire agricolă pentru a facilita concilierea vieții profesionale și personale a agricultorilor.

Implementare la mai multe niveluri

Strategia este concepută pentru a fi implementată la mai multe niveluri, explică Comisia: prin PAC actuală și viitoare, prin politici complementare ale UE, acțiuni conduse de state în domenii precum accesul la terenuri, fiscalitate, educație și pensii, precum și prin inițiative ale părților interesate. „Depășirea acestor obstacole necesită o implicare puternică la nivel național și regional pentru a asigura un impact efectiv”, avertizează Comisia.

Agricultura europeană îmbătrânește

Comisia Europeană subliniază că agricultura europeană îmbătrânește mai repede decât alte sectoare. În prezent, vârsta medie a unui agricultor în UE este de 57 de ani, iar doar 12% au sub 40 de ani, fiind considerați tineri agricultori. În timp ce mulți agricultori mai în vârstă sunt proprietari ai terenurilor, generațiile tinere pot închiria terenuri, gestionând aproximativ 15 milioane de hectare ca arendași, față de 10 milioane ca proprietari.

Accesul la teren, la credite accesibile și la competențele esențiale rămâne un obstacol major pentru tinerii agricultori. În 2022, tinerii agricultori din UE-27 s-au confruntat cu un deficit de finanțare de 14,1 miliarde de euro, echivalentul a 22% din lipsa totală de finanțare a sectorului.