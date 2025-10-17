Alibaba: Investițiile în AI pentru comerțul electronic au ajuns la pragul de rentabilitate

Zhang, care supraveghează aplicațiile AI pentru comerțul electronic la Alibaba, a anunțat că testele preliminare au arătat rezultate consistente, inclusiv o creștere de 12% a randamentului cheltuielilor publicitare.

„Este foarte rar să vezi schimbări de două cifre” în astfel de teste, a explicat el, prezicând că, datorită integrării AI, va exista un impact pozitiv „foarte semnificativ” asupra volumului brut de mărfuri al Alibaba în perioada de cumpărături de Ziua Singuraticilor din acest an, care se concentrează pe 11 noiembrie.

Investiții serioase în AI

Declarațiile vin în contextul în care gigantul tehnologic chinez a mizat puternic pe faptul că AI va genera profituri, în ciuda îngrijorărilor pieței că companiile cheltuiesc prea mult pe această tehnologie, fără a obține rezultate semnificative.

Luna trecută, Alibaba a anunțat că va crește cheltuielile pentru AI și infrastructura cloud, după ce în februarie s-a angajat să cheltuiască 380 de miliarde de yuani (53 de miliarde de dolari) în următorii trei ani pentru această tehnologie.

Zhang a prezentat joi o serie de instrumente AI lansate de companie, de la personalizarea rezultatelor căutărilor până la îmbunătățirea preciziei probării virtuale a hainelor. Prezentarea a avut loc cu o zi înainte ca Alibaba să înceapă vânzările în avans pentru Ziua Singuraticilor, cel mai mare eveniment comercial al anului din China, similar cu Black Friday.

Marjele de profit, pe locul secund

Unitatea de comerț electronic din China a Alibaba rămâne cea mai mare sursă de venituri a gigantului tehnologic, cu o creștere de 10% față de anul precedent în trimestrul încheiat la 30 iunie, echivalentul a 19,53 miliarde de dolari.

Compania a prezentat, într-o conferință telefonică privind rezultatele financiare de la sfârșitul lunii august, AI și consumul ca „două oportunități istorice majore” care necesită investiții „de amploare istorică”.

„Prioritatea noastră principală în acest moment este realizarea acestor investiții”, a declarat atunci directorul financiar Toby Xu. „Așadar, pentru moment, este posibil să acordăm o importanță relativ mai mică marjelor de profit. Dar asta nu înseamnă că nu ne pasă de marje”.