Războiul din Ucraina, ziua 1336. Zelenski: Fiecare țară trebuie să înțeleagă clar nevoile Ucrainei / Atacuri cu drone rusești în nordul Ucrainei: Patru morți

Parlamentul Ucrainei modifică bugetul pentru 2025 și majorează cheltuielile pentru apărare la un nivel record

Parlamentul Ucrainei a aprobat marți o schimbare a bugetului pentru 2025, care aduce o creștere mare a cheltuielilor pentru apărare. Decizia vine în timp ce războiul cu Rusia continuă pentru al patrulea an.

Deputații au votat o majorare de 325 de miliarde de grivne (7,7 miliarde de dolari), iar suma totală pentru apărare ajunge acum la aproape 2,96 trilioane de grivne (70,86 miliarde de dolari).

„Înțelegem că situația este în continuă schimbare și este o necesitate forțată să creștem cheltuielile pentru a rezista eficient agresiunii. Guvernul, cu sprijinul partenerilor, are resursele necesare pentru a asigura cheltuieli suplimentare pentru apărătorii Ucrainei.”, a spus ministrul Finanțelor, Serhiy Marchenko.

Zelenski: Fiecare țară trebuie să înțeleagă clar nevoile Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis marți, într-un mesaj publicat pe X, că statele care sprijină Kievul trebuie să înțeleagă clar care sunt nevoile Ucrainei în acest moment critic al războiului.

„Fiecare țară și fiecare lider trebuie să înțeleagă clar ce ne poate sprijini cel mai eficient în acest moment”, a spus Zelenski, referindu-se la discuțiile planificate în această săptămână cu liderii europeni și cu așa-numita Coaliție a Voluntarilor – grupurile de state care s-au angajat să susțină Ucraina prin programe militare specializate, fără a aștepta decizii colective NATO sau UE.

Rusia va ridica submarinele nucleare scufundate din cauza temerilor legate de radiații

Rusia a dezvăluit planurile de a ridica două submarine nucleare de pe fundul mării arctice din cauza temerilor că acestea ar putea scurge deșeuri radioactive în apele din apropiere.

La zeci de ani după ce au fost scufundate, submarinele nucleare K-27 și K-159 urmează să fie extrase în cadrul unui proiect de miliarde de lire sterline pregătit de Kremlin. Măsura vine în contextul în care oficialii sunt din ce în ce mai îngrijorați de starea de degradare a submarinelor, care conțin ambele substanțe nucleare, potrivit Telegraph.

Tetyana Berezhna, noul ministru al Culturii din Ucraina

Tetyana Berezhna a fost confirmată ca noul ministru al Culturii al Ucrainei de către Parlamentul de la Kiev, primind 266 de voturi favorabile. Ea a ocupat funcția de ministru interimar din august, după ce anterior fusese subsecretar de stat în Ministerul Economiei, și preia postul în contextul unui guvern concentrat pe stabilitate și reforme în timpul războiului.

Rusia trimite pentru prima dată petrol rafinăriei din Georgia

Compania rusă Russneft a livrat primul transport de țiței rafinăriei Kulevi din Georgia, marcând un nou pas în apropierea economică dintre Moscova și Tbilisi, potrivit agenției Reuters.

Pentru prima dată, Rusia a trimis un transport de petrol către noua rafinărie Kulevi din Georgia, potrivit unor surse din industrie și datelor de urmărire a navelor citate de Reuters.

Petrolierul Kayseri a transportat peste 105.000 de tone de țiței din portul rusesc Novorossiisk până la terminalul Kulevi, pe 6 octombrie.

Rafinăria, prima unitate de acest tip cu ciclu complet din Georgia, și-a început activitatea la începutul lunii octombrie și are o capacitate inițială de prelucrare de 1,2 milioane de tone de petrol anual.

Livrarea vine pe fondul unei încălziri vizibile a relațiilor dintre Rusia și Georgia, conduse de partidul Visul Georgian, aflat la putere din 2012.

Atacuri cu drone rusești în nordul Ucrainei: patru morți și 16 răniți în regiunile Sumî și Cernihiv

Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 16 rănite în urma unor atacuri cu drone lansate de armata rusă asupra orașelor Sumî și Novhorod-Siverskîi, din regiunile nordice ale Ucrainei, au anunțat, marți, autoritățile locale.

Forțele ruse au atacat în noaptea de luni spre marți orașele Sumî și Novhorod-Siverskîi, din regiunile Sumî și Cernihiv, folosind drone de tip Shahed, potrivit guvernatorilor locali.

Conform Kyiv Independent, în urma loviturilor, patru civili, două femei și doi bărbați, au murit, iar alți 16 au fost răniți.

Guvernatorul regiunii Cernihiv, Viacheslav Chaus, a declarat pe Telegram că aproximativ 20 de locații au fost afectate în Novhorod-Siverskîi.

Zelenski: Putin a renunțat la diplomație imediat ce amenințarea cu rachetele Tomahawk s-a diminuat

Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în timp ce presiunea internațională asupra președintelui rus Vladimir Putin începe să se diminueze, a declarat, marți, Volodimir Zelenski.

Rusia a crescut atacurile asupra sectorului energetic ucrainean în ultimele luni, exact în momentul în care un val de frig crește cererea și pune o presiune suplimentară pe infrastructura energetică a țării.

„În regiunile Cernihiv și Sumî, lucrările de reparație sunt în desfășurare în toate zonele afectate de loviturile rusești asupra infrastructurii noastre energetice. În regiunea Zaporijjea, (forțele ruse) au folosit chiar și drone FPV pentru a ataca transformatoare”, a scris Zelenski pe Telegram.

Marea Britanie este pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă Trump negociază un acord de pace

Marea Britanie este pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă Donald Trump va încheia un acord de pace cu Rusia, a raportat Sky News, marți, citând declarațiile secretarului britanic al Apărării, John Healey.

Healy a ținut o conferință la Mansion House din Londra, unde a declarat că Marea Britanie este pregătită să cheltuiască peste 100 de milioane de lire sterline pentru o eventuală desfășurare a trupelor britanice în Ucraina.

„Așadar, în timp ce președintele Trump conduce eforturile de pace aici, în Europa, noi suntem pregătiți să conducem eforturile de asigurare a păcii pe termen lung”, a declarat Healey.

„În ceea ce privește forțele noastre armate, sunt deja în proces de revizuire a nivelurilor de pregătire și de accelerare a finanțării de milioane de lire sterline pentru a ne pregăti pentru orice posibilă desfășurare în Ucraina”, a adăugat el.

Kremlinul „nu are nicio informație” cu privire la data la care ar putea avea loc summitul Trump-Putin

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu există date confirmate pentru un summit între liderii Statelor Unite și Rusiei.

Peskov a afirmat că nici președintele american Donald Trump, nici liderul Kremlinului Vladimir Putin nu au stabilit o dată concretă pentru întâlnire.

Zelenski despre teroarea energetică a Rusiei: amenințarea cu rachetele Tomahawk îl poate readuce pe Putin la masa negocierilor diplomatice

Președintele Volodimir Zelenski a subliniat că diplomații și partenerii internaționali trebuie să lucreze cât mai activ posibil pentru a crește presiunea asupra Rusiei, care continuă să lovească infrastructura energetică a Ucrainei.

Zelenski a reamintit că lucrările de reparații sunt în curs de desfășurare în mai multe regiuni ale Ucrainei în urma atacurilor rusești. Fiecare regiune face tot posibilul pentru a restabili alimentarea cu energie electrică.

Liderii europeni susţin apelul lui Trump pentru încetarea focului în Ucraina

Liderii europeni, inclusiv din Marea Britanie, Franţa, Germania şi Uniunea Europeană, au emis marţi o declaraţie comună cu Ucraina, susţinând apelul preşedintelui american Donald Trump pentru un armistiţiu pe liniile de luptă actuale.

„Susţinem cu tărie poziţia preşedintelui Trump potrivit căreia luptele ar trebui să înceteze imediat, iar linia de contact actuală ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”, se arată în declaraţie.

Incendiu reaprins la depozitul de petrol rusesc din Crimeea. Drone ucrainene au fost observate

Un incendiu la depozitul de petrol ATAN din satul Hvardiiske, situat în Crimeea ocupată de Rusia, a reizbucnit cu intensitate crescută, a raportat, marţi, canalul Crimean Wind Telegram.

Instalaţia fusese anterior ţinta Forţelor Speciale de Operaţiuni ale Ucrainei pe 17 octombrie, provocând un incendiu care a generat un nor de fum vizibil pe zeci de kilometri.

Luni, din zonă se ridica încă un nor de fum uşor, iar trei autospeciale de pompieri stingeau activ un rezervor în flăcări. Până marţi dimineaţă, incendiul se intensificase, iar deasupra instalaţiei se vedea un nor dens de fum, a relatat Crimean Wind, citând locuitorii din zonă.

Locuitorii au raportat, de asemenea, că au auzit sisteme de apărare aeriană şi au văzut drone zburând deasupra satului în noaptea de marţi, potrivit The Kyiv Independent.

Rusia atacă o infrastructură critică din regiunea Cerkasî

Forțele ruse au atacat regiunea Cerkasî, avariind o infrastructură critică.

Taburets a declarat la ora 08:18, pe 21 octombrie, că rușii au atacat regiunea Cerkasî, vizând infrastructura critică.

Apărătorii ucraineni au reușit să doboare trei drone în timpul atacului, dar numărul loviturilor este necunoscut. Nu s-au înregistrat victime.

Rușii atacă cu rachete balistice și aproape 100 de drone peste noapte. Rachete și 37 de drone au lovit ținte

Forțele ruse au atacat Ucraina începând cu seara zilei de 20 octombrie cu 2 rachete balistice Iskander-M/KN-23, 4 rachete sol-aer S-300 și 98 drone de atac de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri. Toate rachetele și 37 de drone și-au atins țintele.

Aproximativ 70 dintre cele 98 de drone au fost identificate ca fiind drone de atac de tip Shahed.

Atacul aerian a fost respins de aviația ucraineană, unitățile de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și grupurile mobile de foc ale forțelor de apărare ale Ucrainei.

La ora 09:00, atacul rus era încă în curs, mai multe drone rusești rămânând în spațiul aerian al Ucrainei.

Pe câmpul de luptă au avut loc 202 ciocniri, dintre care peste o treime pe frontul Pokrovsk

Forțele ucrainene continuă să țină în frâu rușii de-a lungul liniei de contact: în ultima zi au avut loc în total 202 de ciocniri armate, situația rămânând cea mai dificilă pe frontul de la Pokrovsk.

Întâlnirea dintre secretarul de stat american și ministrul rus de externe amânată. Întâlnirea dintre Trump și Putin, sub semnul întrebării

Întâlnirea dintre secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, programată pentru această săptămână, a fost amânată din motive necunoscute.

Acest lucru pune sub semnul întrebării desfășurarea întâlnirii planificate între președintele american Donald Trump și liderul Kremlinului Vladimir Putin.

O sursă din Casa Albă a declarat pentru CNN că întâlnirea anticipată între Rubio și Lavrov a fost amânată, cel puțin pentru moment.

Anterior, data de 23 octombrie fusese menționată ca posibilă dată pentru întâlnirea lor. Cei doi urmau să pregătească o nouă întâlnire personală între Trump și Putin la Budapesta.

Blackout total în Cernihiv. Orașul trece la generatoare după atacurile rusești

Orașul Cernihiv a rămas complet fără energie electrică ca urmare a atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din regiunea Cernihiv.

Infrastructura critică a fost comutată la surse alternative de energie. Autoritățile îndeamnă locuitorii să facă provizii de apă.

Rușii au lovit instalațiile de încălzire și energie din regiunea Cernihiv

Forțele ruse au lansat un atac combinat la scară largă asupra regiunii Cernihiv, avariind o instalație de încălzire și o instalație energetică și lăsând o parte din regiune fără electricitate.

Chaus a adăugat că inginerii electricieni lucrează la restabilirea alimentării cu energie electrică.

„Avem planuri”. Serviciile secrete ucrainene explică tactica din spatele atacurilor profunde asupra Rusiei

Adjunctul șefului serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR), Vadym Skibitskyi, a declarat că atacurile Ucrainei asupra infrastructurii din Rusia au avut deja un impact semnificativ asupra capacității Moscovei de a susține efortul de război.

Potrivit acestuia, principalele ținte vizate sunt sistemul de comandă, complexul industrial de apărare și infrastructura energetică a Federației Ruse.

Skibitskyi a precizat, într-un interviu acordat publicației RBC Ukraine, că HUR colaborează strâns cu unitățile care operează drone cu rază lungă de acțiune, pentru a selecta cele mai importante obiective.

„Avem planuri clare. Țintim elementele critice care asigură continuarea războiului. Rezultatele asupra rafinăriilor de petrol și bazelor de stocare a combustibilului sunt deja vizibile”, a explicat oficialul ucrainean.

Spionii ruși ar colabora cu traficanți de migranți pentru a destabiliza Europa, afirmă ministrul bulgar de Interne

Guvernul Bulgariei susține că are dovezi privind implicarea serviciilor de informații ruse în sprijinirea rețelelor de trafic de persoane care facilitează imigrația ilegală în Uniunea Europeană.

Ministrul bulgar de Interne, Daniel Mitov, a declarat pentru The Times că spionii ruși colaborează cu traficanți de migranți pentru a identifica punctele slabe de la frontierele externe ale UE, inclusiv granița Bulgariei cu Turcia.

Mitov afirmă că aceste grupuri ajută migranții ilegali să exploateze sistemele de azil din Europa și Marea Britanie și să evite expulzarea. El susține că scopul acestor acțiuni este destabilizarea Uniunii Europene și subminarea securității interne a statelor membre.

Ucraina atacă cu drone regiunile rusești Bryansk și Rostov, provocând pagube și rănind 2 persoane, susțin autoritățile

Atacurile cu drone împotriva Rusiei din noaptea de 21 octombrie au provocat pagube și au rănit o persoană în regiunea Bryansk și o altă persoană în regiunea Rostov, au afirmat autoritățile.

Trei mașini au fost avariate, alături de exteriorul a două clădiri de apartamente din orașul rus Klintsy, ca urmare a unui atac cu drone ucrainene, a declarat guvernatorul regiunii Bryansk, Alexander Bogomaz, într-o postare pe Telegram.

„Un adolescent născut în 2010 a suferit contuzii. Echipa de ambulanță i-a acordat băiatului toată asistența medicală necesară la fața locului”, a adăugat el.

Șefa diplomației UE: Ucraina nu ar trebui să renunțe la teritoriu în schimbul păcii cu Rusia

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a declarat că Ucraina nu ar trebui să renunțe la teritoriile sale în cadrul unui acord de pace cu Rusia.

În declarația făcută jurnaliștilor din Luxemburg după reuniunea miniștrilor de externe ai UE, Kallas și-a exprimat clar poziția cu privire la inadmisibilitatea negocierii teritoriilor ucrainene.

„Dacă cedăm pur și simplu teritoriile, transmitem tuturor mesajul că poți folosi forța împotriva vecinilor tăi și obține ceea ce dorești. Consider că acest lucru este foarte periculos. De aceea avem dreptul internațional, astfel încât nimeni să nu facă acest lucru.”