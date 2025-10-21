Parlamentul Ucrainei modifică bugetul pentru 2025 și majorează cheltuielile pentru apărare la un nivel record

Parlamentul Ucrainei a aprobat marți o schimbare a bugetului pentru 2025, care aduce o creștere mare a cheltuielilor pentru apărare. Decizia vine în timp ce războiul cu Rusia continuă pentru al patrulea an.

Deputații au votat o majorare de 325 de miliarde de grivne (7,7 miliarde de dolari), iar suma totală pentru apărare ajunge acum la aproape 2,96 trilioane de grivne (70,86 miliarde de dolari).

„Înțelegem că situația este în continuă schimbare și este o necesitate forțată să creștem cheltuielile pentru a rezista eficient agresiunii. Guvernul, cu sprijinul partenerilor, are resursele necesare pentru a asigura cheltuieli suplimentare pentru apărătorii Ucrainei.”, a spus ministrul Finanțelor, Serhiy Marchenko.

Ministerul Finanțelor a anunțat că, în primele nouă luni ale anului, peste 63% din bugetul țării a fost folosit pentru armata ucraineană.

O parte din bani va veni din împrumutul G7

Este a doua oară în acest an când Ucraina își mărește bugetul pentru armată. Prima dată s-a întâmplat în iulie, cu o creștere de 412,4 miliarde de grivne (9,87 miliarde de dolari).

Bugetul inițial pentru 2025 prevedea 2,2 trilioane de grivne pentru apărare, scrie Reuters.

Guvernul a explicat că o parte din bani va fi acoperită printr-un împrumut oferit de țările din Grupul celor Șapte, finanțat din veniturile obținute din activele rusești înghețate.

Până acum, Ucraina a primit 28 de miliarde de dolari prin acest împrumut.

„Este important de menționat că dobânzile din activele rusești înghețate vor fi cheltuite pentru apărare. Activele rusești sunt utilizate în mod corect, așa cum ar trebui – pentru a sprijini armata ucraineană.”, a declarat prim-ministrul Iulia Svyrydenko.