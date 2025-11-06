Prima pagină » Politic » Ionuț Moșteanu: România va investi până la 5% din PIB în apărare până în 2035

Ionuț Moșteanu: România va investi până la 5% din PIB în apărare până în 2035

Ionuț Moșteanu spune că România și aliații NATO trebuie să fie pregătiți pentru o confruntare lungă cu Rusia și anunță că bugetul apărării va crește treptat până la 5% din PIB.
Rareș Mustață
06 nov. 2025, 21:28, Politic

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, la Digi24, că România și aliații săi din NATO trebuie să fie pregătiți pentru o confruntare de lungă durată cu Rusia, anunțând că bugetul apărării va crește treptat până la 5% din PIB până în 2035.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a afirmat că România și statele membre NATO trebuie să se pregătească pentru o perioadă îndelungată de tensiuni cu Rusia, în contextul în care Moscova „a transformat întreaga industrie într-o industrie de război”.

„Rusia are o tradiție în a amenința vecinii, în a arunca la gunoi tratatele și valorile, în a folosi forța și minciuna. Asta nu se va schimba curând”, a spus ministrul, precizând că aliații au înțeles acest pericol odată cu izbucnirea războiului din Ucraina.

Moșteanu a explicat că, în urma deciziilor adoptate la summitul de la Haga, România va crește gradual investițiile în apărare până la 5% din PIB, în următorii zece ani.

„Mult timp, noi, europenii, am făcut un fel de outsourcing către Statele Unite pentru partea de apărare. Iată că semnalul s-a înțeles, investim mai mult, mergem în direcția bună”, a spus ministrul.

El a menționat că, în prezent, România alocă 2,3% din PIB pentru apărare, situându-se „în a doua parte a plutonului”, dar a subliniat că ritmul investițiilor trebuie menținut.

„Avem nevoie de o armată mai bine echipată, mai bine pregătită și mai bine motivată”, a adăugat Moșteanu.