Crucea Roșie, trimisă să recupereze trupurile ostaticilor din Gaza

Armata israeliană și agenția de informații interne Shin Bet au anunțat că echipele Crucii Roșii se îndreaptă spre sudul Fâșiei Gaza pentru a prelua trupurile unor ostatici, în cadrul acordului de încetare a focului negociat de Statele Unite, scrie Al Jazeera.

Crucea Roșie se deplasează marți în sudul Fâșiei Gaza pentru a recupera trupurile ostaticilor israelieni, au anunțat într-un comunicat comun armata Israelului și agenția de securitate internă Shin Bet.

Operațiunea are loc în baza acordului de încetare a focului intermediat de Statele Unite între Israel și Hamas.

Brigăzile al-Qassam, aripa armată a Hamas, au declarat mai devreme că vor returna trupurile a doi dintre ostaticii răpiți în timpul conflictului.

Până acum, nu au fost oferite detalii despre identitatea victimelor sau despre condițiile predării.

Israelul a confirmat că va colabora cu Crucea Roșie pentru a asigura transferul în siguranță al trupurilor și pentru a informa familiile celor decedați.