Programul Alimentar Mondial avertizează că livrările din Gaza încă nu ating ţintele necesare

Potrivit WFP, aproximativ 750 de tone de alimente intră zilnic în Gaza, acoperind doar o parte din necesităţile populaţiei din enclavă.

Purtătoarea de cuvânt WFP, Abeer Etefa a susţinut: „Pentru a putea ajunge la această extindere, trebuie să folosim fiecare punct de trecere a frontierei în acest moment. Nu am avut convoaie la scară largă în oraşul Gaza sau în nordul Gazei”.

Ea a precizat că doar două treceri controlate de Israel sunt funcţionale, aceasta fiind Kerem Shalom în sud şi Kissufim în centru.

Aceasta a mai anunţat că populaţia din Gaza nu consump întreg sprijinul umanitar livrat şi îşi pregătesc raţii, temându-se că acestea s-ar putea epuiza din nou, nefiind încrezători într-un armistiţiu de termen lung.