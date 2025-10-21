Prima pagină » Știri externe » Programul Alimentar Mondial avertizează că livrările din Gaza încă nu ating ţintele necesare

Programul Alimentar Mondial (WFP) a anunţat marţi că fluxul de alimente către Fâşia Gaza creşte după armistiţiul mediat de SUA, însă rămâne mult sub obiectivul zilnic de 2.000 de tone, potrivit Reuters.
Programul Alimentar Mondial avertizează că livrările din Gaza încă nu ating ţintele necesare
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
21 oct. 2025, 13:52, Social

Potrivit WFP, aproximativ 750 de tone de alimente intră zilnic în Gaza, acoperind doar o parte din necesităţile populaţiei din enclavă.

Purtătoarea de cuvânt WFP, Abeer Etefa a susţinut: „Pentru a putea ajunge la această extindere, trebuie să folosim fiecare punct de trecere a frontierei în acest moment. Nu am avut convoaie la scară largă în oraşul Gaza sau în nordul Gazei”.

Ea a precizat că doar două treceri controlate de Israel sunt funcţionale, aceasta fiind Kerem Shalom în sud şi Kissufim în centru.

Aceasta a mai anunţat că populaţia din Gaza nu consump întreg sprijinul umanitar livrat şi îşi pregătesc raţii, temându-se că acestea s-ar putea epuiza din nou, nefiind încrezători într-un armistiţiu de termen lung.