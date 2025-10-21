Regatul Unit trimite militari pentru misiunea de monitorizare a încetării focului din Gaza

Conform Al Jazeera, guvernul britanic a anunțat că va trimite trupe pentru a participa la misiunea de monitorizare a încetării focului în Fâșia Gaza, alături de partenerii internaționali reuniți într-un centru de coordonare civil-militar condus de Statele Unite.

Statele Unite au trimis deja aproximativ 200 de militari la centrul aflat pe teritoriul Israelului, care va gestiona aspectele logistice privind livrarea ajutoarelor umanitare către Gaza și procesul de reconstrucție al teritoriului.

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat că Marea Britanie a răspuns solicitării americane prin numirea unui ofițer de rang înalt, cu grad de general cu două stele, în funcția de adjunct al comandantului misiunii.

„Regatul Unit va avea un rol de ancoră și va contribui cu experiența și competențele sale specializate acolo unde este nevoie”, a afirmat Healey.

Și Germania a confirmat că va trimite câțiva membri ai forțelor sale armate pentru a sprijini eforturile de monitorizare și coordonare din regiune.