Keir Starmer cere aplicarea imediată a planului de pace pentru Gaza

Premierul britanic Keir Starmer a declarat joi că salută anunţul privind începerea primei etape a planului de pace pentru Gaza, convenit între Israel şi Hamas sub medierea Statelor Unite.

El a cerut ca acordul să fie pus în aplicare „în totalitate şi fără întârziere”, subliniind necesitatea ridicării imediate a tuturor restricţiilor asupra ajutorului umanitar destinat civililor din Fâşia Gaza, scrie DW.

Starmer a mulţumit Statelor Unite, Egiptului, Qatarului şi Turciei pentru eforturile diplomatice depuse în ultimele săptămâni şi a descris momentul drept „unul de profundă uşurare” pentru ostaticii eliberaţi, familiile acestora şi pentru populaţia din Gaza.

„Facem apel la toate părţile implicate să îşi respecte angajamentele, să pună capăt războiului şi să construiască bazele unei păci juste şi durabile,” a spus premierul britanic.

„Regatul Unit va sprijini aceste măsuri esenţiale şi următoarele etape ale discuţiilor pentru a asigura implementarea integrală a planului de pace.”