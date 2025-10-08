Trump: Israel și Hamas au semnat „prima fază” a planului de pace pentru Gaza. Toți ostaticii vor fi eliberați

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a planului nostru de pace”, a scris Trump pe Truth Social.

„Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele până la o linie convenită, ca prim pas către o pace puternică, durabilă și veșnică. Toate părțile vor fi tratate în mod echitabil! Este o zi MARE pentru lumea arabă și musulmană, pentru Israel, pentru toate națiunile învecinate și pentru Statele Unite ale Americii, și le mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au colaborat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent. BINECUVÂNTAȚI SĂ FIE PĂCIFICATORII!”, a adăugat acesta.

Un oficial qatarez a declarat că un acord a fost încheiat în această seară „cu privire la toate prevederile și mecanismele de punere în aplicare ale primei faze a planului de încetare a focului din Gaza”.

Acesta „va duce la încetarea războiului, eliberarea ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni, precum și la intrarea ajutoarelor. Detaliile vor fi anunțate ulterior”, a postat pe rețelele de socializare dr. Majed Al Ansari, consilierul prim-ministrului.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul va repatria toți ostaticii din Gaza la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Israelul și Hamas au semnat prima fază a unui plan de pace.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, îi vom repatria pe toți”, a spus Netanyahu.

Ostaticii israelieni vor fi eliberați sâmbătă sau duminică, a declarat pentru CNN o sursă israeliană.

Hamas a solicitat lui Donald Trump și statelor garante să se asigure că Israelul respectă acordul de încetare a focului în Gaza, potrivit unor rapoarte care citează o declarație a grupării militante palestiniene.

Acordul ar putea pune capăt unui război ce se întinde de peste doi ani între Israel și gruparea teroristă palestiniană Hamas. Război ce a dus la zeci de mii de victime.