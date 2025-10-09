Șeful ONU îndeamnă toate părțile să „respecte pe deplin” termenii acordului de pace în Gaza

Antonio Guterres a salutat acordul Israel-Hamas, îndemnând toate părțile să „respecte pe deplin termenii acordului”, potrivit The Guardian.

Secretarul general al Națiunilor Unite a declarat că ONU va sprijini implementarea deplină a acordului și este pregătită să intensifice furnizarea de ajutor umanitar în Gaza, care se află până acum la granița dintre Iordania și Egipt.

Associated Press l-a citat pe Guterres spunând: „Îndemn toate părțile interesate să profite de această oportunitate importantă pentru a stabili o cale politică credibilă către încetarea ocupației, recunoașterea dreptului la autodeterminare al poporului palestinian și atingerea unei soluții cu două state, care să le permită israelienilor și palestinienilor să trăiască în pace și securitate”, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres.