Armata israeliană începe pregătirile pentru implementarea acordului privind Fâşia Gaza

Forţele de apărare ale Israelului (IDF) au transmis joi că au început „pregătirile operaţionale” în vederea implementării acordului privind Fâşia Gaza, conform unui comunicat publicat pe Telegram.

„În urma instrucţiunilor conducerii politice şi a evaluării situaţiei, armata a început pregătirile operaţionale pentru aplicarea acordului”, se arată în mesaj.

Potrivit armatei, procesul include stabilirea unor protocoale de luptă şi ajustarea liniilor de desfăşurare, care urmează să fie modificate „în curând”.

IDF a mai precizat că trupele rămân desfăşurate în zonă şi sunt „pregătite pentru orice evoluţie operaţională”.

Acordul privind Fâşia Gaza, aflat în negocieri de mai multe săptămâni, ar urma să aducă o schimbare semnificativă în dinamica militară şi umanitară a regiunii, însă detaliile sale nu au fost încă făcute publice, scrie Al Jazeera.