Israelul a înregistrat cea mai mare pierdere de populație din istoria sa

Israelul se confruntă cu cea mai mare pierdere de populație din istoria sa recentă, potrivit unui raport al Comitetului pentru Imigrație din cadrul Knesset-ului și citat de Le Figaro.

Între începutul anului 2022 și mijlocul anului 2024, aproximativ 192.000 de cetățeni israelieni au ales să se stabilească în străinătate. Cifra reprezintă echivalentul a 1,8% din populația țării, estimată la puțin peste 10 milioane de locuitori.

În același interval, doar 66.000 de israelieni s-au întors în țară, rezultând o migrație netă negativă de 125.000 de persoane. Potrivit Biroului Central de Statistică, scăderea a fost parțial compensată de 144.000 de noi imigranți, sosiți mai ales din state occidentale, pe fondul creșterii antisemitismului.

Raportul Knesset-ului atribuie fenomenul mai multor factori: războiul din Gaza, criza politică internă marcată de protestele față de reforma judiciară promovate de guvernul Benjamin Netanyahu, precum și efectele războiului din Ucraina, care au influențat migrația cetățenilor de origine rusă și ucraineană.