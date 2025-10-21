Prima pagină » Știri externe » Nicolas Sarkozy este însoțit la închisoare de doi ofițeri de securitate, care stau în celula vecină

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy este însoțit la închisoare de doi ofițeri de securitate. Sarkozy a fost condamnat pentru conspirație criminală în vederea finanțării campaniei sale electorale din 2007.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
21 oct. 2025, 23:47

Fostul președinte Nicolas Sarkozy a ajuns în închisoare marți, la aproape o lună după condamnarea sa. Doi ofițeri de securitate l-au însoțit pe Nicolas Sarkozy la închisoarea La Santé. Aceștia au fost instalați într-o celulă vecină, a aflat AFP de la trei surse apropiate cazului.

Ulterior, Ministerul Justiției a sesizat problema Ministerului de Interne, care nu a comentat.

„Nu se pune problema asumării celui mai mic risc în ceea ce privește securitatea unui fost președinte”, a explicat una dintre cele trei surse, fără a oferi detalii suplimentare, conform Le Figaro.

Nici apropiații lui Nicolas Sarkozy nu au comentat: „Evaluarea amenințării este de competența exclusivă a Ministerului de Interne. Cu privire la subiectul deosebit de sensibil al securității fostului președinte al Republicii, veți înțelege că nu putem spune nimic mai mult.”

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a intrat marți în închisoare pentru a ispăși pedeapsa primită pentru conspirație criminală în vederea finanțării campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia. El a devenit primul fost președinte al Franței moderne care este încarcerat.