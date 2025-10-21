Nicolas Sarkozy este însoțit la închisoare de doi ofițeri de securitate, care stau în celula vecină

Fostul președinte Nicolas Sarkozy a ajuns în închisoare marți, la aproape o lună după condamnarea sa. Doi ofițeri de securitate l-au însoțit pe Nicolas Sarkozy la închisoarea La Santé. Aceștia au fost instalați într-o celulă vecină, a aflat AFP de la trei surse apropiate cazului.

Ulterior, Ministerul Justiției a sesizat problema Ministerului de Interne, care nu a comentat.

„Nu se pune problema asumării celui mai mic risc în ceea ce privește securitatea unui fost președinte”, a explicat una dintre cele trei surse, fără a oferi detalii suplimentare, conform Le Figaro.

Nici apropiații lui Nicolas Sarkozy nu au comentat: „Evaluarea amenințării este de competența exclusivă a Ministerului de Interne. Cu privire la subiectul deosebit de sensibil al securității fostului președinte al Republicii, veți înțelege că nu putem spune nimic mai mult.”

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a intrat marți în închisoare pentru a ispăși pedeapsa primită pentru conspirație criminală în vederea finanțării campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia. El a devenit primul fost președinte al Franței moderne care este încarcerat.