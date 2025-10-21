Fostul președinte francez Sarkozy s-a întâlnit cu Macron înainte a merge la închisoare

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi închis marți pentru o schemă de obținere a unei finanțări libiene pentru candidatura sa la președinția din 2007, devenind primul fost lider al unei țări a UE care ispășește o pedeapsă cu închisoarea.

Sarkozy, liderul de dreapta al Franței între 2007 și 2012, a fost condamnat la sfârșitul lunii septembrie pentru conspirație criminală privind un plan pentru ca fostul dictator libian Muammar Gaddafi să-și finanțeze campania electorală.

Fostul lider al statului, care a făcut apel la verdict și a denunțat o „nedreptate”, urmează să fie încarcerat în închisoarea pariziană La Santé.

„Dacă vor neapărat să dorm în închisoare, voi dormi în închisoare – dar cu capul sus”, a declarat el presei după verdictul din 25 septembrie.

Sarkozy s-a întâlnit vineri cu președintele francez Emmanuel Macron la Palatul Élysée, a declarat luni pentru AFP o sursă din cadrul puterii executive. Întâlnirea a fost relatată pentru prima dată de cotidianul francez Le Figaro.

Sarkozy va fi primul lider francez încarcerat de la Philippe Pétain, șeful statului colaborationist nazist al regimului francez de la Vichy, care a fost închis după al Doilea Război Mondial .

Personalul închisorii a declarat pentru AFP că este probabil să fie ținut într-una dintre celulele de nouă metri pătrați din aripa de izolare a închisorii.