Fostul președinte francez Sarkozy riscă o a doua condamnare

Curtea de Casație din Paris va decide dacă o instanță inferioară a avut dreptate să-l condamne pentru finanțare ilegală în campania sa eșuată de realegere din 2012, potrivit AFP.

Dacă condamnarea lui Sarkozy va fi confirmată, acesta va executa o pedeapsă de șase luni, posibil cu o brățară electronică.

Sarkozy a fost președinte cu un singur mandat între 2007 și 2012. El s-a confruntat cu o serie de provocări legale de când a părăsit funcția.

Audierea de miercuri este ultima sa șansă de a scăpa de o a doua condamnare. Fostul președinte a fost trimis la închisoare luna trecută într-un caz separat, legat de o campanie electorală anterioară.

În acel proces, Sarkozy, în vârstă de 70 de ani a fost găsit vinovat că le-a permis consilierilor să încerce să colecteze bani pentru candidatura sa la președinție din 2007 de la liderul libian Moamar Gaddafi.

Cele 20 de zile petrecute după gratii l-au transformat în primul lider francez de după război care a ispășit o pedeapsă cu închisoarea. A fost ulterior eliberat pe 10 noiembrie, sub supraveghere judiciară, în așteptarea unui apel și în acel caz.

Sarkozy și acuzațiile legate, tot de finanțarea campaniei electorale

Cazul analizat miercuri se concentrează pe acuzațiile conform cărora partidul de dreapta al lui Sarkozy a colaborat cu o firmă de relații publice, Bygmalion, pentru a ascunde costul real al candidaturii sale la realegere din 2012.

Procurorii au declarat că Sarkozy a cheltuit aproape 43 de milioane de euro pentru campania sa din 2012. Acest lucru reprezină aproape dublu față de suma permisă de 22,5 milioane de euro.

Spre deosebire de coinculpații săi, el nu a fost implicat în sistemul de facturare dublă. Despre sistem se presupune că este folosit pentru acoperirea costurilor. Dar a fost tras la răspundere în calitate de beneficiar al finanțării ilegale a campaniei electorale, în calitatea sa de candidat.

Sarkozy a negat „orice responsabilitate penală” în acest caz, denunțând acuzațiile drept „minciuni”.

O curte de apel inferioară a confirmat în februarie anul trecut condamnarea sa în acest caz. Totuși Curtea de Casație ar putea dispune o rejudecare a procesului dacă apelul este considerat valid.