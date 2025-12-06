Prima pagină » Știri externe » Norvegia cumpără submarine și rachete în fața „intensificării activității forțelor ruse” în regiune

Norvegia cumpără submarine și rachete în fața „intensificării activității forțelor ruse” în regiune

Norvegia intenționează să-și consolideze capacitățile de supraveghere și descurajare într-o zonă strategică prin achiziționarea a două noi submarine germane.
Imagine cu caracter ilustrativ / Sursa foto: Hepta
Cosmin Pirv
06 dec. 2025, 07:41, Știri externe

Norvegia, țară vecină cu Rusia, va comanda două noi submarine germane, „absolut esențiale” pentru descurajare, și rachete cu rază lungă de acțiune, a anunțat vineri guvernul, scrie Le Figaro.

Oslo comandase deja în 2021 patru submarine de la furnizorul german Thyssenkrupp Marine Systems (tkMS), subliniază Ministerul Apărării într-un comunicat. Primul ar trebui livrat în 2029.

„Norvegia este o națiune costieră și maritimă, iar submarinele sunt absolut esențiale pentru apărarea țării noastre. Observăm o creștere a activității forțelor ruse în Atlanticul de Nord și Marea Barents”, a declarat ministrul apărării Tore O. Sandvik, citat în comunicat.

În calitate de și urechi> ale NATO în nord, este necesară o capacitate mai mare de a ne arăta prezența, de a supraveghea și de a descuraja în zonele noastre învecinate. În acest context, submarinele sunt absolut indispensabile”.

Costul este unul ridicat: pentru a finanța această achiziție, guvernul propune o majorare a bugetului cu 3,9 miliarde de euro, precizând că „prețul unitar al submarinelor și al sistemelor lor de armament” a crescut din cauza major[rii costului materiilor prime critice și al echipamentelor de apărare.

Într-un comunicat separat, Ministerul Apărării a anunțat, de asemenea, achiziționarea de rachete cu rază lungă de acțiune, în valoare de 19 miliarde de coroane. Aceste arme vor permite atingerea, „cu mare precizie”, a țintelor aflate la distanțe de până la 500 de kilometri, a subliniat ministrul. Rusia și țara nordică împărtășesc în nordul îndepărtat 198 de kilometri de frontieră terestră, precum și o frontieră maritimă în Marea Barents.

