Norvegia cumpără submarine și rachete în fața „intensificării activității forțelor ruse” în regiune

Norvegia, țară vecină cu Rusia, va comanda două noi submarine germane, „absolut esențiale” pentru descurajare, și rachete cu rază lungă de acțiune, a anunțat vineri guvernul, scrie Le Figaro.

Oslo comandase deja în 2021 patru submarine de la furnizorul german Thyssenkrupp Marine Systems (tkMS), subliniază Ministerul Apărării într-un comunicat. Primul ar trebui livrat în 2029.

„Norvegia este o națiune costieră și maritimă, iar submarinele sunt absolut esențiale pentru apărarea țării noastre. Observăm o creștere a activității forțelor ruse în Atlanticul de Nord și Marea Barents”, a declarat ministrul apărării Tore O. Sandvik, citat în comunicat.

„În calitate de și urechi> ale NATO în nord, este necesară o capacitate mai mare de a ne arăta prezența, de a supraveghea și de a descuraja în zonele noastre învecinate. În acest context, submarinele sunt absolut indispensabile”.

Costul este unul ridicat: pentru a finanța această achiziție, guvernul propune o majorare a bugetului cu 3,9 miliarde de euro, precizând că „prețul unitar al submarinelor și al sistemelor lor de armament” a crescut din cauza major[rii costului materiilor prime critice și al echipamentelor de apărare.

Într-un comunicat separat, Ministerul Apărării a anunțat, de asemenea, achiziționarea de rachete cu rază lungă de acțiune, în valoare de 19 miliarde de coroane. Aceste arme vor permite atingerea, „cu mare precizie”, a țintelor aflate la distanțe de până la 500 de kilometri, a subliniat ministrul. Rusia și țara nordică împărtășesc în nordul îndepărtat 198 de kilometri de frontieră terestră, precum și o frontieră maritimă în Marea Barents.