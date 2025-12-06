JD Vance respinge speculațiile privind căsătoria sa

„Cred că ne distrăm cumva”, a declarat Vance pentru NBC News într-un interviu publicat vineri. Întrebat dacă este frustrat de atenția acordată de tabloide, el a spus: „În orice în viață, accepți și binele și răul”, relatează CNN.

Comentariile sale vin pe fondul speculațiilor online despre căsătoria vicepreședintelui, după ce Usha Vance a fost fotografiată fără inel în timpul unei vizite la o bază militară alături de prima doamnă Melania Trump. Vizita nu a fost prima dată când cuplul a stârnit interes online.

JD Vance a fost, de asemenea, nevoit recent să clarifice comentariile despre credința soției sale, după ce a stârnit comentarii când a spus că speră ca ea să fie într-o zi mișcată „de evanghelia creștină” așa cum a fost el.

Într-un interviu acordat NBC, vicepreședintele a spus că mariajul lor este „mai puternic ca niciodată”.