Vicepreședintele JD Vance a declarat că el și a doua doamnă a SUA, Usha Vance, sunt în mare parte amuzați de discuțiile online care le disecă căsnicia, inclusiv de o serie recentă de titluri legate de fotografiile cu ea fără verighetă.
JD Vance respinge speculațiile privind căsătoria sa
06 dec. 2025, 06:11, Știri externe

„Cred că ne distrăm cumva”, a declarat Vance pentru NBC News într-un interviu publicat vineri. Întrebat dacă este frustrat de atenția acordată de tabloide, el a spus: „În orice în viață, accepți și binele și răul”, relatează CNN.

Comentariile sale vin pe fondul speculațiilor online despre căsătoria vicepreședintelui, după ce Usha Vance a fost fotografiată fără inel în timpul unei vizite la o bază militară alături de prima doamnă Melania Trump. Vizita nu a fost prima dată când cuplul a stârnit interes online.

JD Vance a fost, de asemenea, nevoit recent să clarifice comentariile despre credința soției sale, după ce a stârnit comentarii când a spus că speră ca ea să fie într-o zi mișcată „de evanghelia creștină” așa cum a fost el.

Într-un interviu acordat NBC, vicepreședintele a spus că mariajul lor este „mai puternic ca niciodată”.

