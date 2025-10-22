Prima pagină » Știri externe » Vicepreședintele american JD Vance s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu la Ierusalim

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a sosit marți la Ierusalim pentru o întrevedere cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul primei sale vizite oficiale în Orientul Mijlociu de la preluarea mandatului.
Sursă foto: Hepta
Rareș Mustață
22 oct. 2025, 11:23, Știri externe

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a ajuns miercuri la biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu din Ierusalim, potrivit informațiilor transmise de Casa Albă.

La sosire, el și soția sa, Usha Vance, au fost întâmpinați de Netanyahu și de soția acestuia, Sara, într-o ceremonie restrânsă, scrie Times of Israel.

Potrivit biroului premierului israelian, discuțiile au debutat cu o întrevedere privată între cei doi lideri, urmată de o sesiune extinsă la care participă membri ai echipelor guvernamentale americane și israeliene.

Vizita are loc într-un context regional tensionat și marchează un nou capitol în cooperarea dintre Washington și Ierusalim, pe fondul eforturilor de consolidare a relațiilor bilaterale în domeniile securității și diplomației.