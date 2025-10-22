Armata israeliană susține că a ucis un comandant al forțelor speciale Hezbollah

Armata israeliană a revendicat un atac efectuat miercuri în sudul Libanului, în localitatea Ain Qana, afirmând că ținta a fost un comandant al unității Radwan, forțele speciale ale mișcării Hezbollah.

Potrivit unui comunicat militar, bărbatul ar fi fost implicat în introducerea ilegală de arme în Liban și în pregătirea unor acțiuni împotriva Israelului, considerate o încălcare a acordului de încetare a focului dintre cele două părți.

Autoritățile israeliene nu au oferit dovezi care să susțină afirmațiile, însă atacul vine în contextul intensificării loviturilor israeliene asupra sudului Libanului, în pofida armistițiului încheiat în noiembrie. scrie Al Jazeera.

Israelul susține că aceste operațiuni vizează exclusiv luptători ai Hezbollah, în timp ce gruparea libaneză acuză Israelul de încălcarea repetată a suveranității țării și a termenilor acordului de încetare a focului.