Viitorul Hamas în Gaza. Organizația teroristă este slăbită dar încă dominantă după doi ani de război

Potrivit unei ample analize realizate de BBC, Hamas, care a guvernat cu mână de fier două milioane de palestinieni și a purtat mai multe războaie cu Israelul, continuă să mențină controlul în ciuda pierderilor masive suferite în ultimii doi ani.

De la intrarea în vigoare a armistițiului din 10 octombrie, imagini din Gaza arată că luptătorii Hamas au revenit pe străzi, pedepsind violent oponenții și restabilind ordinea prin execuții sumare. În ciuda promisiunilor unei tranziții pașnice, realitatea de pe teren arată o revenire brutală a controlului militar.

Planul de pace al lui Donald Trump și dilema dezarmării Hamas

În planul de pace propus de președintele american Donald Trump, viitorul Hamas în Gaza ar trebui să includă dezarmarea grupării și transferul controlului către o forță internațională de stabilizare formată din trupe turce și egiptene.

Totuși, analiștii și locuitorii din Gaza rămân sceptici. Mulți se tem că Hamas nu va renunța la arme și nici la putere, în timp ce alții cred că o structură de guvernare tehnocrată ar putea reprezenta o soluție de tranziție.

O conducere decimată, dar un control încă solid

După doi ani de lupte și asasinate țintite, conducerea Hamas este grav afectată. Israelul i-a eliminat pe foștii lideri Ismail Haniyeh și Yahya Sinwar, iar noua structură militară este condusă acum de Ezzedine al-Haddad. Cu toate acestea, experții avertizează că Hamas rămâne actorul dominant în Gaza, iar dezarmarea completă pare improbabilă.

Fostul consilier al Hamas, Ahmad Yousef, susține că organizația este „obosită de război” și ar putea încerca o transformare politică, similară cu cea a ANC în Africa de Sud. Alți analiști, precum dr. Michael Milshtein, cred însă că gruparea va continua să acționeze din umbră și prevăd un nou conflict în următorii cinci ani.